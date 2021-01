Plus de 4 millions de Britanniques ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus, entre le 8 décembre et le 17 janvier, indique mardi le ministère britannique de la Santé. Pays le plus touché en Europe et confronté à un variant du virus, le Royaume–Uni a accéléré la vaccination de ses citoyens.

Plus de la moitié des personnes âgées de 80 ans et plus et plus de la moitié des résidents de maisons de retraite ont reçu leur première dose de vaccin, selon le NHS (services de santé britanniques). Le gouvernement britannique s’est fixé comme objectif de vacciner les quatre groupes prioritaires (personnes âgées, résidents de maisons de retraite, soignants), soit 15 millions de personnes, d’ici à la mi-février.

« Il s’agit du plus grand déploiement médical dans l’histoire britannique et l’une des opérations civiles les plus importantes engagées dans le pays, avait indiqué lundi Matt Hancock, secrétaire d’Etat à la Santé. Le Royaume–Uni déplore plus de 89.000 morts depuis le début de la pandémie.

La situation en Belgique

En Belgique, selon les chiffres de Sciensano, 112.293 personnes ont reçu une dose du vaccin. Cela représente 1,22 % de la population belge de plus de 18 ans.

40 millions de doses administrées dans le monde

La Russie et le Brésil ont démarré lundi leurs campagnes de vaccination anti Covid-19, la France et le Royaume-Uni ont élargi la leur, dans une course à l’immunisation qui a vu plus de 40 millions de doses de vaccins déjà administrées dans le monde.

A ce jour, selon un décompte de l’AFP, au moins 60 pays ou territoires, qui regroupent 61% de la population mondiale, ont lancé leur campagne de vaccination. Mais onze pays concentrent 90% des doses injectées.