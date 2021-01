Manger des légumes sous le couvert de…

Les légumes sont indissociables d’un mode de vie sain. C’est une lapalissade, pourtant tout le monde n’a pas l’eau à la bouche devant des choux de Bruxelles ou des chicons. Si vous avez à la maison un mangeur difficile ou si vous n’appréciez pas vous-même les légumes, vous pouvez essayer d’ajouter (secrètement) des légumes à vos plats. Ils ne se consomment pas uniquement en entrée ou en plat principal, mais aussi en dessert! Voici quelques conseils pour que ceux et celles qui chipotent dans leur assiette consomment chaque jour leur portion de vitamines sans la moindre difficulté.

Les légumes préparés en soupe ou incorporés dans une sauce (spaghetti) mixée sont le moyen le plus facile d’en consommer davantage. Vous ne les voyez pas, mais ils restent tout aussi bons pour la santé! Vous pouvez aussi ajouter du chou-fleur en purée à une sauce au fromage. Discret et très efficace.

Des pizzas et des hamburgers bourrés de vitamines

Les légumes peuvent aussi se faire une petite place discrète dans les plats qui plaisent aux enfants. Remplacez les pâtes de votre spaghetti bolognaise par des pâtes de légumes, courgette ou concombre par exemple. Ou conférez à vos pizzas maison une touche santé en incorporant à la sauce ou à la pâte du chou-fleur ou d’autres légumes. Même pour les amateurs de viande qui ont horreur des légumes, il existe un moyen facile d’en manger plus. Incorporez tout simplement des légumes dans votre préparation hachée pour le pain de viande, les boulettes ou les hamburgers. Ils y ont pris goût? Optez pour un burger 100% végétarien.

Un dessert avec des légumes

Saviez-vous que vous pouvez aussi incorporer des légumes dans des desserts? La betterave rouge, les épinards et la courgette par exemple accompagnent parfaitement une délicieuse crêpe. Et si un smoothie aux fruits est bon pour la santé, il contient quand même plus de sucre qu’on ne le pense généralement. Si vous voulez préparer des smoothies plus sains contenant moins de sucre, ajoutez-y des légumes. Hyper original et super délicieux! Vous préférez un smoothie qui a une couleur de bonbon? Vous pouvez toujours mixer de jeunes pousses d’épinard avec des myrtilles ou des framboises. La couleur des myrtilles masquera en effet celle des épinards. Enfin, les légumes sont aussi parfaitement à leur place dans une pâte à biscuits ou une tarte au chocolat. La betterave rouge et le chocolat se marient parfaitement!