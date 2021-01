Des selfies sur Instagram provoquent une enquête pour lockdown party

Des fêtards qui participaient à une lockdown party à Salford, près de Manchester, ont été dénoncé à la police parce qu’ils postaient des selfies sur les réseaux sociaux.

Des photos et des vidéos de cette soirée ont en effet été posté sur différentes profils Instagram, incitant des internautes à les signaler à la police, selon Metro UK.

Arrivés sur place, les policiers n’ont finalement trouvé aucune preuve de cette lockdown party, mais une enquête basée sur les photos a révélé qu’une fête avait eu lieu là-bas. Quatre participants avaient ainsi été condamnés à une amende pour avoir enfreint les restrictions liées à la pandémie.

Sur des images publiées par le Manchester Evening News, on pouvait ainsi voir des invités posant ensemble pour des selfies, dansant, gonflant des ballons et faisant sauter des bouteilles de champagne. Une photo publiée sur Instagram Stories montre le groupe en train de boire des bouteilles de… Corona, avec les mots « Joyeux anniversaire à moi ».

C’est un internaute qui a repéré ces images et qui a prévenu les policiers. Ces derniers ont constaté que la fête s’était poursuivie jusqu’au petit matin. « Je pense simplement que c’est dégoûtant et qu’ils doivent être arrêtés », a expliqué cette personne. « C’est juste égoïste. Il y a des gens qui sont virés et qui perdent leur emploi. Il y a des personnes âgées qui meurent, et ils postent leur fête sur Instagram pour que tout le monde puisse le voir. »