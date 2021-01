Arrestation d’une femme qui voulait revendre aux Russes un ordinateur volé au Capitole

Une femme de 22 ans est soupçonnée d’avoir voulu, sans succès, vendre aux renseignements russes l’ordinateur de la cheffe de file des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dérobé lors de l’attaque du Capitole, le 6 janvier.

Selon l’acte d’accusation, consulté par l’AFP, Riley June Williams, originaire de Pennsylvanie, faisait partie des émeutiers qui se sont introduits au Capitole. Le Washington Post a rapporté lundi soir que les autorités fédérales avaient annoncé l’arrestation de la jeune femme, sans fournir de détails.

This woman, Riley June Williams, was identified by ITV as the green shirt woman that directed the crowd to Pelosi’s office. pic.twitter.com/X1lhQRZzx0

Des images diffusées par la chaîne britannique ITV montrent une jeune femme, dont sa mère a confirmé l’identité auprès de la chaîne, enjoignant à la foule de se rendre à l’étage du bâtiment. Un témoin anonyme, interrogé par les autorités américaines, affirme avoir vu d’autres vidéos dans lesquelles Riley Williams se saisit d’un ordinateur dans le bureau de Nancy Pelosi.

Selon ce même témoin cité dans l’acte d’accusation, qui affirme être un ex-partenaire de la jeune femme, cette dernière avait prévu d’envoyer le matériel à un contact en Russie afin qu’il le vende aux services de renseignements extérieurs russes (SVR).

On the story of Riley June Williams: Note that the Pelosi laptop side of the story comes from an ex, second-hand. That part of the story is nowhere near as corroborated as the key detail that Williams was directing traffic. https://t.co/AImzHG3Mce

— Dr. emptywheel (@emptywheel) January 18, 2021