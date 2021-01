Une influenceuse de 35 ans a eu un bébé avec son beau-fils de 21 ans

Une influenceuse russe, devenue célèbre après avoir partagé sa perte de poids avec ses abonnés, a donné naissance à un enfant avec son beau-fils.

Nous vous en parlions l’été dernier. Marina Balmasheva est une influenceuse russe de 35 ans. Le 15 janvier, celle qui compte plus de 500.000 abonnés sur Instagram a donné naissance à une petite fille. Une histoire pour le moins banale, sauf que le père de l’enfant n’est autre que l’ex beau-fils de Marina!

Avant de fréquenter Vladimir Shavyrin, Marina a en effet été mariée durant dix ans avec Alexey Shavyrin, 45 ans, le père d’une fratrie de cinq enfants dont Vladimir est le fils aîné. Les deux tourtereaux divorceront finalement après que Marina a séduit Vladimir. « Ils n’hésitaient pas à avoir des relations sexuelles pendant que j’étais à la maison. Elle courait dans le lit de mon fils quand je dormais. Après cela, elle revenait s’allonger près de moi comme si de rien n’était », témoignait à l’époque Alexey.

Marina et Vladimir s’étaient mariés en juillet dernier, un peu plus d’un mois après l’annonce de la grossesse de Marina. « J’en ai assez de me cacher… Tout est possible dans ce monde. Nous en sommes à 4 semaines et, oui, c’est pour cela que nous avons décidé de nous marier », avait déclaré Vladimir.