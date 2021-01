Une école de St-Trond fermée après des potentielles contaminations au variant britannique

Pour contenir l’épidémie potentielle le plus rapidement possible, les établissements maternelle et primaire sont désormais fermés. Tous les élèves et le personnel sont immédiatement mis en quarantaine pendant dix jours.

Les plus de 6 ans et les membres du personnel seront testés ce mercredi. Pour ce faire, la commune trudonnaire va mettre en place un «mini-centre de tests» dans un hall sportif, où les 280 élèves et 25 membres du personnel pourront être testés dès que possible.

« Prendre rapidement des mesures »

«Il est important qu’ensemble, nous prenions rapidement les bonnes mesures», a souligné la bourgmestre Veerle Heeren. « Nous suivons la situation de près et ne prendrons aucun risque ».