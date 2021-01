Le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West serait imminent

Après près de sept ans de relation, Kim Kardashian semble avoir tourné la page Kanye West et serait prête à divorcer.

Après plusieurs mois à tenter de sauver leur mariage, ce serait désormais bien fini entre Kim Kardashian et Kanye West. Selon les informations du magazine People, ce dernier aurait d’ailleurs contacté un avocat spécialisé dans les divorces pas plus tard que cette semaine. « Ils ne sont plus sur la même longueur d’onde en ce qui concerne leur futur en tant que famille. Et Kim l’accepte », a confié une source à People.