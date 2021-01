Grâce à sa bonne action, ce sans-abri va commencer une nouvelle vie

En Californie, un sans-abri a décidé de retrouver la propriétaire du portefeuille qui avait trouvé. Un geste généreux qui va changer sa vie.

Sean Currey est sans-abri. Depuis plusieurs années, il vit dans les rues en Californie et passe ses nuits dans sa vieille voiture. Pourtant, en décembre dernier, lorsqu’il a trouvé un portefeuille dans une benne à ordure, il n’a pas hésité une seconde. Sean a décidé d’ouvrir le porte-monnaie pour tenter de retrouver son propriétaire.

Rapidement, il a découvert qu’il appartenait à Evelyn Topper, une grand-mère âgée de 80 ans. Quelques heures plus tôt, son portefeuille était tombé de sa poche alors qu’elle était en ville. Sean l’a donc contactée et lui rendu son portefeuille tel qu’il l’avait trouvé, en choisissant de ne pas se servir à l’intérieur de celui-ci.

Une jeune fille de 12 ans se mobilise pour l’aider

La grand-mère lui a donné un peu d’argent pour le récompenser mais à ce moment, le sans-abri ignorait que cette bonne action allait probablement changer sa vie. En effet, en apprenant cette histoire, Mikayla, la petite fille d’Evelyn, a décidé de se mobiliser pour venir en aide à Sean Currey. À l’approche de son douzième anniversaire, plutôt que de demander des cadeaux, la jeune fille a choisi de demander l’argent afin de l’offrir au SDF qui a aidé sa grand-mère. De fil en aiguille, son opération a pris de l’ampleur et son projet s’est transformé en cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe.

Plus de 50.000 $ récoltés en quelques semaines

Quelques semaines plus tard, le montant de la cagnotte atteint actuellement 52.000 $, soit environ 43.000 €. Plus de 1.400 donateurs ont permis de récolter ce montant qui va changer la vie de Sean Currey. « Nous voulons aider Sean aussi longtemps que possible. Notre objectif est de l’aider mais aussi d’aider d’autres sans-abri », a déclaré la jeune fille qui se souviendra longtemps de son douzième anniversaire et de l’incroyable cadeau qu’elle a fait à Sean.