Plus présent qu’on ne le pensait, le variant britannique fait des dégâts chez nous

Ecoles fermées, maison de repos contaminée, explosion des cas… Le variant britannique du coronavirus semble se multiplier en Belgique, ce qui inquiète les experts.

Le sujet fait la Une de la plupart des journaux flamands et se retrouve dans les pages de tous les journaux wallons. Le nouveau variant britannique du coronavirus est déjà bien présent chez nous et il fait déjà des dégâts. Dans la province d’Anvers, deux écoles n’ont pas ouvert leurs portes ce lundi après la découverte de cas de ce variant. Dimanche midi, on apprenait également que la commune de Houthulst en Flandre-Occidentale devait faire face à un foyer du variant britannique: 128 personnes y ont en effet été infectées, dont 63 dans une maison de repos.

La situation n’est heureusement pas encore dramatique. Dimanche, Marc Van Ranst rappelait ainsi que seule une minorité des contaminations avérées dans notre pays peut être attribuée au nouveau variant britannique. Mais ce nombre est appelé à augmenter et certains craignent que la situation devienne incontrôlable, comme c’est le cas au Royaume-Uni depuis un mois.

« C’est assez alarmant »

« Ce variant parvient généralement à infecter tous les membres de la famille, et cela très rapidement. Des collègues anglais, suisses, allemands et néerlandais me disent tous la même chose. C’est assez alarmant », met ainsi en grande le microbiologiste Herman Goossens dans Het Laatste Nieuws. « Dans notre municipalité, le nombre de cas positifs a été multiplié par cinq en une semaine et demi. Vendredi, nous en dénombrions 40, aujourd’hui 85, alors qu’il y a deux semaines, il n’y en avait que huit », confirme Joris Hindryckx, le bourgmestre de Houthulst.

Pour Herman Goossens, il est désormais trop tard pour arrêter le variant britannique. Mais il est toujours possible de le ralentir un maximum. « Nous devons le ralentir au maximum pour atteindre le printemps, lorsque nous aurons la possibilité de vacciner le plus de personnes possible. Selon moi, c’est vraiment une course contre la montre. Nous devons vacciner en masse. Et la population doit continuer à respecter les règles. Je vais être très honnête, et ce n’est pas une perspective agréable: nous n’en avons pas encore fini avec ce virus », prévient-il.

Surtout que le variant britannique, dont on ne sait toujours pas comment il est arrivé à Houthulst, pourrait être beaucoup plus présent qu’on ne le pense. « Nous devons dépister pour découvrir le plus de cas possibles. Nous voulons éviter que ce variant devienne dominant. Nous avons découvert plus d’une centaine de cas, mais vous pouvez supposer que deux fois plus de personnes sont infectées sans le savoir », conclut le professeur Bruno Verhasselt.