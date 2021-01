Des contes pour protéger les enfants des produits dangereux

Des soirées contes pour informer parents et enfants sur les risques des produits chimiques, c’est ce que propose le SPF Santé publique dans le cadre de la campagne « Lire avant utilisation ».

Durant trois soirées du mois de janvier, le comédien Nabil Missoumi racontera l’histoire de Diégo et d’autres encore aux jeunes enfants et à leurs parents. Diégo rêve en effet de voler. Et il est persuadé de pouvoir y arriver. Mais sa maman et ses voisins ne le croient pas. Mais qu’importe. Diégo est certain qu’il volera un jour.

Ces contes, que les enfants et les parents pourront regarder et écouter ensemble en ligne, adressent un message aux parents: « Faites attention. Les enfants voient différemment la vie et le monde qui les entoure. Y compris les objets et produits qui se trouvent à la maison ».

Chaque année, on recense près de 5.000 accidents impliquant des enfants en bas âge et des produits chimiques. C’est pourquoi cette campagne a pour but de conscientiser les parents afin qu’ils prennent l’habitude de lire l’étiquette des produits dangereux.

Il sera possible de regarder et d’écouter les contes en ligne, d’une durée de 5 minutes, les 24, 27 et 31 janvier à 18h via Facebook sur ce lien. Les vidéos pourront également être visionnées par la suite sur le site web de la campagne. On y trouve également des mesures de précaution, les symboles de danger et leur signification ainsi qu’une série de films d’animation décrivant des situations domestiques courantes.

Un danger à portée de main

La pandémie nous impose en effet de rester davantage à la maison où sont souvent stockés de l’eau de javel, du gel hydroalcoolique et d’autres désinfectants. C’est pourquoi un nombre record d’accidents a été constaté, d’autant que l’emballage de certains produits chimiques peuvent, sans le vouloir, attirer l’attention des enfants.

Et ce sont souvent des bambins en bas âge, surtout entre 1 et 5 ans, qui sont victimes. C’est à cet âge que les tout-petits découvrent leur environnement et ont tendance à tout mettre en bouche. Sensibiliser les parents de jeunes enfants à cette problématique est d’autant plus important en cette période.

Cette campagne du SPF Santé publique rappelle donc les règles de base à observer. Il faut ainsi toujours garder les produits chimiques ménagers hors de portée des enfants. Il faut les fermer hermétiquement et immédiatement après chaque utilisation. Il vaut mieux apprendre aux enfants un peu plus grands, quels produits sont dangereux et comment ils peuvent les reconnaître. Enfin, il faut toujours lire attentivement l’étiquette avant utilisation.