Le vaccin obligatoire pour se rendre dans les bars à Sydney ?

L’Australie pourrait rendre le vaccin obligatoire pour se rendre dans les restaurants et les bars, mais aussi pour voyager à l’étranger.

Alors que la vaccination commence ou continue un peu partout dans le monde, les autorités réfléchissent aux meilleurs moyens d’inciter la population à se faire vacciner. Un des éléments le plus souvent avancés est l’obligation de se faire vacciner pour participer à certains événements privés. En Australie, où seuls 909 décès ont été rapportés depuis le début de la pandémie, les autorités pourraient aller encore plus loin en rendant le vaccin obligatoire pour se rendre dans les restaurants et les bars, comme le rapporte Lad Bible.

« Je n’aime pas forcer la main des gens », a expliqué Gladys Berejiklian, la Première Ministre de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud où se trouve Sydney. « Mais nous aimerions qu’il y ait un système d’incitation pour que les gens soient encouragés à se faire vacciner car cela signifie qu’ils pourront faire des choses qu’ils ne pourront plus faire autrement. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus il y aura de chances qu’on retrouve une vie normale ».

Les voyages à l’étranger concernés

Par ailleurs, on a appris ce lundi que l’Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers en 2021. Selon la presse australienne, les voyages à l’étranger pourraient également être limités aux seules personnes vaccinées.

L’Australie, qui compte quelque 25 millions d’habitants, a conclu des accords pour obtenir des doses du vaccin anti-Covid développé par le groupe britannique AstraZeneca avec l’université d’Oxford et pour celui de Pfizer/BioNTech. Le gouvernement attend toujours le feu vert du régulateur. Les vaccinations ne devraient pas débuter avant fin février.