Joe Biden compte annuler le projet d’oléoduc Keystone XL dès son investiture

Le président élu américain Joe Biden prévoit d’annuler le projet controversé d’oléoduc Keystone XL entre le Canada et les Etats-Unis par un décret présidentiel dès son investiture le 20 janvier, ont affirmé dimanche les chaînes canadiennes CBC et CTV.

Les deux chaînes font état de notes d’information de l’équipe de transition de M. Biden à des acteurs de l’industrie, indiquant que l’annulation du permis de l’oléoduc fera partie des mesures que doit annoncer M. Biden le jour de sa prise de fonction.

Le projet du groupe canadien TC Energy, de quelque 8 milliards de dollars américains (6,6 mds euros), doit permettre d’acheminer plus de 800.000 barils de pétrole par jour, sur près de 2.000 km, entre la province canadienne d’Alberta et les raffineries américaines du Golfe du Mexique.

Lancé en 2008, le projet de prolongement de l’oléoduc a été bloqué par l’ex président Barack Obama, puis autorisé par son successeur Donald Trump. Il est critiqué par les écologistes en raison de son impact sur les émissions de gaz à effet de serre.

Le Premier ministre de l’Alberta Jason Kenney, qui soutient le projet, s’est dit, dans un tweet, «extrêmement préoccupé» par les informations selon lesquelles M. Biden pourrait l’annuler dès mercredi. Cette province est en plein marasme économique avec l’effondrement des prix du pétrole, conséquence notamment de la pandémie de coronavirus.

I am deeply concerned by reports that the incoming administration of President-elect Joe Biden may repeal the Presidential permit for the Keystone XL border crossing next week.

— Jason Kenney (@jkenney) January 18, 2021