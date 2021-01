Il vivait depuis trois mois dans un aéroport par peur du coronavirus

Effrayé par la pandémie de Covid-19, un habitant de Los Angeles a vécu durant trois mois dans l’aéroport de Chicago, à l’autre bout du pays.

Il ne se prénomme pas Viktor Navorski, du nom de ce voyageur bloqué dans un aéroport et interprété par Tom Hanks dans « Le Terminal », mais bien Aditya Singh. Ce dimanche, cet Américain de 36 ans a été poursuivi pour « vol » et « intrusion dans une zone réservée » pour avoir vécu durant trois mois dans l’aéroport de Chicago. Comme le rapporte le Chicago Tribune, M. Singh est arrivé à Chicago le 19 octobre dernier en provenance de Los Angeles où il vit en colocation. Il aurait ensuite séjourné dans l’aéroport sans que personne ne s’en rende compte jusqu’à son arrestation ce samedi 16 janvier.

A California man who police said claimed to be too afraid to fly due to COVID-19 hid out for three months in a secured area of O’Hare International Airport until his weekend arrest, prosecutors said https://t.co/8bXze5on1K

— Chicago Tribune (@chicagotribune) January 18, 2021