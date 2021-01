Hélène Ségara explique enfin pourquoi elle a quitté les Enfoirés

En 2015, Hélène Ségara quittait la troupe des Enfoirés. Aujourd’hui, elle dévoile enfin les raisons de son départ dans une interview à Chante France. « J’ai accepté beaucoup de choses”, confie la chanteuse.

Hélène Ségara n’avait jamais donné les raisons de son départ de la troupe des Enfoirés. Mais le 15 janvier, elle s’est confiée à la radio Chante France. “Pendant 17 ans, j’y suis allée, ça demandait beaucoup d’organisation et moi, être bénévole avec deux enfants, c’était faire garder mes enfants, les quitter un certain temps, etc”, explique l’interprète de « Elle, tu l’aimes ». “Les restos du cœur, ce n’est pas que les concerts qu’on voit le soir, il y a des répétitions dès le matin, l’après-midi, des concerts le soir et c’est souvent une semaine à dix jours. Pour le noyau dur, ça représentait beaucoup de travail », ajoute la chanteuse.

Deux groupes

Hélène Ségara explique ensuite qu’avec l’arrivée de la nouvelle génération, deux groupes se sont formés. “J’étais la première à demander qu’on fasse rentrer des personnes comme Shy’m, Tal, Matt Pokora (…). Mais quand Jean-Jacques Goldman a arrêté, c’était plus triste. Il créait le lien entre les générations, il avait le cœur à le créer”, confie la chanteuse. “J’ai été une très bonne camarade, j’ai accepté beaucoup de choses, je n’ai jamais fait de caprices, je me suis adaptée aux costumes que les autres voulaient bien laisser, aux chansons que les autres ne voulaient pas, au profit de personnes plus exigeantes”, ajoute encore Hélène Ségara.

Quand on lui demande si elle refera un jour partie de la troupe, elle répond : “Seulement si on respecte un peu plus ma gentillesse et le fait que je m’adapte tout le temps.” Voilà qui est clair !