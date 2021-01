Eline De Munck réagit à son selfie polémique avec De Croo

Depuis ce dimanche, le selfie de la présentatrice néerlandophone Eline De Munck avec le Premier ministre Alexander De Croo enflamme les réseaux sociaux. Elle a tenu à réagir à cette polémique.

Ce samedi soir, l’Open Vld a organisé sa réception de Nouvel an en ligne. L’événement était animé par l’influenceuse flamande Eline De Munck. Durant cette soirée, la jeune femme a pris un selfie qu’elle a publié sur son compte Instagram, suivi par plus de 170.000 personnes. Sur le cliché, on la voit poser, sans masque, avec le Premier ministre Alexander De Coo et le président du parti Egbert Lachaert, devant un groupe de musiciens.

« Vous avez une fonction d’exemple »

Rapidement, cette photo a enflammé les réseaux sociaux et a suscité une multitude de réactions, aussi bien de citoyens que de politiciens et politiciennes. « Alexander De Croo et Egbert Lachaert, vous avez une fonction d’exemple. Vous demandez à la population d’énormes efforts depuis un an. Comment pensez-vous que cette photo Instagram est reçue? », a lancé sur Twitter Matthias Dobbelaere-Welvaert.

“Goedemorgen, bende onnozele dutsen! Hier de liberalen! Wij lachen u dan nog maar eens uit. Maak er een fijne zondag van!” pic.twitter.com/RbqnUpFDVD — Joël De Ceulaer (@jdceulaer) January 17, 2021

“Peut-être parce que les gens attendent des politiciens, en particulier du Premier ministre, qu’ils donnent l’exemple au lieu de chercher d’éventuelles exceptions? Si vous pensez vraiment que c’est un bon exemple, il est peut-être temps d’arrêter de distribuer des amendes lorsque les gens sont quatre fois plus nombreux, ou lorsqu’ils ont une personne de trop à la maison”, a quant à lui lancé Peter Dedecker (N-VA).

La réaction de l’Open Vld

Dimanche en fin d’après-midi, Egbert Lachaerta a réagi à la polémique qui enflait sur les réseaux sociaux. « Il y avait au moins 1,5 mètre de distance pendant la conversation en studio. Le groupe musical se trouvait dans un autre local. Je comprends que la photo donne une image erronée de cette perspective. C’est comme si nous étions assis l’un à côté de l’autre, ce qui n’est pas le cas », a souligné le président de l’Open Vld.

“Merci d’être un peu plus tolérants”, demande Eline De Munck

Eline De Munck a également réagi via les Story de son compte Instagram. « Au réveil ce matin, j’avais 34 appels manqués. Je suis tombée de ma chaise en entendant que ce selfie faisait la une des infos. Les messages haineux que je lis un peu partout me font de la peine et sont durs à digérer. Surtout parce que tout était conforme aux règles en vigueur. Vous pensez sincèrement que notre chef d’État, qui tente de contenir la crise sanitaire jour après jour, ne se tient pas aux mesures sanitaires? Pensez-vous vraiment que nous nous tenions à moins de 2 mètres les uns des autres? Pensez-vous réellement que le Premier ministre et un président de parti partageraient un selfie s’il ne répondait pas aux règles édictées? », a écrit la jeune femme.

« Merci d’être un peu plus tolérants. Heureusement que je suis assez stable mentalement, parce que sinon, avec tout ce que j’ai dû lire aujourd’hui – je vous suggère de voir les commentaires sous mon dernier post Instagram – j’aurais eu du mal à refaire surface. Les temps sont durs pour tout le monde. Pour moi aussi. Mais de grâce soyez un peu plus indulgents », a poursuivi un peu plus tard Eline De Munck.