Le spectacle de Norman Thavaud disponible sur Amazon Prime

Norman Thavaud a tourné à travers la France et la Belgique pour présenter ces derières années son spectacle: « Norman, le spectacle de la maturité ». Impossible pour le moment de voir un quelconque spectacle en salle, mais celui-ci vient à vous puisque le one-man show de l’humoriste est disponible sur Amazon Prime.

Il paraît qu’il n’y a pas de mauvaise presse… Un dicton bien vrai à l’heure des bad buzz sur les réseaux sociaux, où l’humoriste tête à claque Norman Thavaud vient de faire parler de lui à cause (ou plutôt grâce à ?) une blague sur James Bond. En gros, il exprime son désaccord face au casting d’une actrice noire pour incarner une nouvelle agent 007, aux côtés du Bond traditionnel.

Une vanne ni bien méchante, ni vraiment drôle, qui perd à être sortie de son contexte : un spectacle où tout le monde en prend pour son grade (les gays du Marais, les chauffeurs Uber maghrébins, les dyslexiques, etc.), et où Norman parle même de ses privilèges d’homme blanc. On n’apprend pas grand-chose au passage, mais le show plaira aux fans de sa chaîne YouTube (ils sont douze millions, il a compté).

3/5

