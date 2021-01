Notre sélection des jeux vidéo qu’il faudra tenir à l’œil en 2021

2020 aura vu naître la nouvelle Xbox et de la PS5. Maintenant, il leur faut des jeux ! Heureusement, 2021 s’annonce riche en surprises et en nouveautés. Voici une sélection de jeux sur lesquels les joueurs devraient pouvoir compter en 2021.

Horizon Forbidden West

Au printemps 2017, une nouvelle licence avait réussi à faire chavirer le cœur de pas mal de joueurs. Sorti en exclusivité sur PS4, et disponible depuis l’an passé sur PC, « Horizon : Zero Dawn » a été un énorme succès critique et commercial. Quatre ans plus tard, la suite est logiquement très attendue. Prévu pour 2021, sans plus de précisions pour le moment, « Horizon Forbidden West » devrait exploiter au maximum les possibilités et la puissance de la PS5. L’aventure s’annonce captivante et les graphismes somptueux. Bonne nouvelle pour les fans d’Aloy, l’héroïne de la saga, « Horizon 2 » sortira également sur PS4.

Horizon Forbidden West sortira en 2021 sur PS5 et PS4.

Gran Turismo 7 ou un nouveau Forza ?

2021 devrait régaler les fans de jeux de course. À l’heure actuelle, à part l’excellent « DiRT 5 », les possesseurs de PS5 et de Xbox Series X n’ont pas beaucoup de nouveautés à se mettre sous la dent. Mais cela devrait bientôt changer ! Du côté de Sony, cette nouvelle année devrait marquer le grand retour de la saga mythique Gran Turismo. Quatre ans après « GT Sport », « Gran Turismo 7 » devrait être synonyme de retour aux sources, avec notamment une grande campagne solo. Seul regret, il faudra probablement attendre la fin de l’année avant de mettre la main dessus. Du côté de chez Microsoft, 2021 devrait être synonyme de retour pour la licence Forza, dont le dernier opus, « Forza Horizon 4 », remonte à la rentrée 2018.

Gran Turismo 7 (PS5) et le nouveau Forza Motorsport (Xbox Series X) sont attendus pour 2021.

Gotham Knights

Annoncé en août 2020, « Gotham Knights » est le nouveau jeu de l’équipe de Warner Bros. Games Montréal, à l’origine de « Batman : Arkham Origins ». Mais cette fois, les joueurs ne seront plus aux commandes de Batman. Pour remettre de l’ordre dans Gotham City, ils pourront jongler entre les membres de la Bat-Family : Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing. En solo ou en coop, on pourra jongler entre les différents personnages jouables. Si l’on ne connaît pas encore grand-chose sur lui et que sa date de sortie est encore vague, Gotham Knights s’annonce d’ores et déjà comme un Action RPG en monde ouvert épique.

Gotham Knights sortira en 2021 sur une multitude de plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC.

God of War: Ragnarök

2018 avait été marquée par la sortie remarquée et remarquable de God of War sur PS4. À l’instar d’ « Horizon : Zero Dawn », sa suite est attendue comme l’un des jeux phares du début de vie de la nouvelle PS5. Malheureusement, pour l’instant, on ne connaît que son nom, « God of War: Ragnarök », et une date de sortie plutôt vague, 2021. Néanmoins, vu la qualité du premier opus et la réputation du studio qui le développe, « God of War: Ragnarök » devrait à nouveau mettre une jolie claque à tous les joueurs.

God of War : Ragnarök sera disponible sur PS5 et probablement aussi sur PS4.

Un nouveau Zelda ?

Nintendo se montre très discret à propos de son calendrier de sorties pour l’année 2021. En février, les possesseurs de Switch savent qu’ils pourront compter sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Mais à part ça, c’est à peu près tout… Une chose est sûre : 2021 marquera le 35e anniversaire de Zelda. Comme Super Mario l’an dernier, il est donc fort probable que Nintendo mette The Legend of Zelda à l’honneur dans les prochains mois. On peut miser sur un remake ou un portage d’anciens titres de la saga comme Skyward Sword. Enfin, les joueurs attendent toujours des nouvelles de la Breath of the Wild 2 dont le développement est toujours en cours et qui pourrait être la surprise de cette fin d’année.

D’autres jeux à suivre de près

2021 pourrait aussi être l’année des surprises avec l’apparition de nouvelles licences. Deathloop est le nouveau jeu du studio Arkane à qui l’on doit Dishonored et Prey. Le principe s’annonce prenant et original puisque les joueurs incarneront Colt, un assassin piégé dans une boucle temporelle et qui doit tuer huit cibles avant la fin de la journée. Deathloop est prévu pour le 21 mai sur PS5 et PC. Attendu pour mars prochain sur PS5, PS4 et PC, Kena : Bridge of Spirits pourrait également faire partie des belles surprises de ce début d’année. Ce jeu d’action-aventure à la direction artistique mignonne à souhait emmènera les joueurs dans un monde enchanteur. Un peu plus tard dans l’année, en octobre sur PS5, c’est Ghostwire Tokyo et Stray qui devraient briller par leur originalité. Le premier plongera les joueurs dans un futur proche où 99 % de la population a disparu. Le second vous permettra d’incarner un chat errant qui devra résoudre un ancien mystère pour fuir une cyber-cité tombée dans l’oubli.

Bref, si les inconnues sont encore nombreuses, notamment au niveau des dates de sortie, l’année 2021 s’annonce d’ores et déjà captivante pour les joueurs !

Thomas Wallemacq