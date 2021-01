Postcard Killings, un thriller tortueux qui fait voyager en Europe

Disponible depuis quelques jours sur Amazon Prime, « Postcard Killings » propose un thriller à travers l’Europe, qui ne révolutionne pas le genre, mais reste digne d’intérêt.

Dans différentes villes européennes, des jeunes couples sont retrouvés assassinés dans des postures étranges. Le seul indice ? Quelques jours avant, un(e) journaliste local(e) reçoit une carte postale avec une citation amoureuse. Qui est caché derrière cet étrange modus operandi ? Un mystère que Jacob Kanon se jure d’élucider le jour où le tueur s’en prend à sa fille.

Exaspéré par une justice européenne trop lente à son goût, ce détective américain va prendre l’affaire entre ses mains… Porté par le charismatique Jeffrey Dean Morgan (‘Grey’s Anatomy’, ‘The Walking Dead’), ce thriller multiculturel nous emmène de Londres à Stockholm en passant par Bruxelles (si, si !). Classique mais avec un ‘twist’ artistique : pas de quoi révolutionner le genre, mais assez tortueux pour maintenir l’intérêt.

2/5

