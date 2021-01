« One Night in Miami » fait écho à l’actualité de façon intense

Le nouveau film de Regina King est désormais disponible sur Amazon Prime. Ce huis-clos raconte la nuit que passent ensemble quatre icônes de la lutte contre le racisme. Cette histoire fait naturellement écho à l’actualité du moment…

Un soir d’été à Miami, dans une chambre d’hôtel, quatre hommes sont réunis -et pas n’importe lesquels : le boxeur Cassius Clay (sur le point d’être rebaptisé Mohammed Ali), le footballeur Jim Brown, le musicien Sam Cooke, et l’activiste Malcolm X. Une rencontre fictive, mais qui aurait pu arriver : ces quatre grandes figures de la culture noire américaine se connaissaient.

À travers leurs conversations enflammées, de l’engagement politique à l’Islam en passant par la musique, ce film signé Regina King (‘Watchmen’) résonne de façon percutante avec l’actualité. Les dialogues abondants et le contexte historique demandent un peu de concentration, mais c’est grâce à cela, et au jeu intense du casting, que cette nuit à Miami réussit à dépasser son côté statique -dû à la pièce de théâtre dont elle est adaptée.

3/5

