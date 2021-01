Le cri du cœur d’une étudiante en détresse à cause des restrictions sanitaires

Sur Facebook, une étudiante a fait part de sa détresse dans une lettre ouverte qui est devenue virale. Celle-ci déplore, en tant que jeune, d’être oubliée par les autorités et estime qu’un changement est possible, mais surtout nécessaire.

Le coronavirus ne fait pas seulement des dégâts dans les maisons de repos ou dans les hôpitaux, mais aussi dans les auditoires et autres salles de classe. Le confinement a des effets dramatiques sur la santé mentale des étudiants, qui ne profitent pas de leur jeunesse comme ils le souhaitent, Covid-19 oblige.

A Bruxelles, une jeune étudiante de 18 ans a écrit un long message durant lequel elle se plaint de la situation actuelle. « J’ai terminé ma rétho à distance. Je n’ai eu droit ni à mon bal, ni à mon spectacle, ni à mon voyage rétho. J’ai mordu sur ma chique et je me suis dit que c’était pour mon bien. J’ai été privée de mes amis une première fois », commence-t-elle.

Elle explique ensuite avoir respecté les mesures sanitaires à la lettre, pouvant même profiter a minima de l’été grâce au déconfinement. Mais le durcissement des mesures en octobre, quelques semaines seulement après ses débuts à l’université, a été perçu comme un coup de massue par l’étudiante.

« J’ai perdu tout contact social, je suis passée de vie active à vie passive, dans mon lit, à rien faire. On m’a interdit de voir mes amis une seconde fois. Ça fait 3 mois que je ne peux plus les voir, alors qu’ils faisaient partie de mon quotidien. Tous les jours je les voyais, et on me les a enlevés. Et à l’heure actuelle, si j’ose en voir 3 à la maison, on risque d’être dénoncés et d’avoir des amendes. Et chère hein l’amende », déplore-t-elle.