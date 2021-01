Cinq bonnes raisons de choisir le CNG

Vous songez à acheter une nouvelle voiture ? Alors, pourquoi ne pas envisager d’acquérir un véhicule fonctionnant au gaz naturel ? Le CNG est aujourd’hui en plein essor. C’est en effet le moins polluant et le plus économique des carburants existants sur le marché.

La plupart des gens associent le gaz naturel au chauffage de leur maison, mais ce combustible est également très adapté pour alimenter nos véhicules. Le nombre de voitures fonctionnant au gaz naturel ou au CNG (Compressed Natural Gas) est en augmentation. Et ce parce que le gaz naturel est le combustible fossile le plus vert et vous permet de faire de sérieuses économies à la pompe. Pas étonnant, donc, que depuis 2014, le nombre de conducteurs roulant au CNG soit passé de 650 à 23.000.

Plus écologique

La Belgique compte près de 150 stations CNG, toutes alimentées par des conduites souterraines, ce qui signifie qu’aucun transport par camion n’est nécessaire. Par rapport au diesel ou à l’essence, le CNG émet également 90 % d’azote en moins, 77% de particules fines en moins et 7 à 16 % de CO2 en moins. Il est donc favorable pour l’environnement et le climat, de même que pour notre santé. Si vous optez pour le bio-CNG, essentiellement fabriqué à partir de fumier et de déchets organiques, vous émettrez même 100 % de CO2 en moins. Autre avantage : avec une voiture fonctionnant au gaz naturel, vous avez toujours accès à une zone à faibles émissions.

Bon pour le porte-monnaie

Le CNG présente également des avantages en termes de dépenses et d’autonomie. À la pompe, le prix est de preque 40 % à 50 % inférieur à celui d’une voiture au moteur diesel ou essence, mais le CNG vous emmène plus loin que ces autres carburants. L’énergie générée par un kilogramme de CNG équivaut à 1,3 litre de diesel et 1,5 litre d’essence. Par ailleurs, un véhicule fonctionnant au CNG n’a pas non plus besoin d’un filtre à particules onéreux et coûte moins cher à l’entretien.

Allez où bon vous semble

Avec une voiture roulant au gaz naturel, vous ne devez pas faire de concessions sur votre liberté de mouvement. Selon le modèle et la taille de votre réservoir, l’autonomie de votre véhicule va de 300 à 800 kilomètres, dont la plupart sont effectués au gaz naturel. Lorsque le CNG est épuisé, le moteur passe automatiquement à l’essence. Aucune crainte, donc, de tomber à court de gaz naturel. De plus, vous trouverez 4000 stations-service équipées en CNG le long de nos routes européennes.

Tout le monde y trouve son bonheur

L’époque où les marques automobiles ne proposaient que peu voire pas de véhicules au CNG au sein de leur gamme est désormais depuis longtemps révolue. De nos jours, tout le monde trouve sur le marché un modèle qui lui convient. Seat a, par exemple, développé une version TGI de ses modèles bien connus Ibiza, Arona, Leon et Leon Break, avec laquelle vous pouvez faire le plein de gaz naturel et d’essence. Skoda propose les Kamiq, Scala et Octavia Combi avec CNG. Vous trouverez aussi des voitures au CNG dans la gamme Audi, Volkswagen, Fiat, BAIC, DFSK et SsangYong. Il existe également sur le marché plusieurs fourgonnettes pouvant rouler au CNG, comme le Fiat Ducato, le Volkswagen Caddy ou encore l’Iveco New Daily. Un véhicule roulant au CNG est presque toujours moins onéreux qu’une voiture électrique et la différence de prix avec un véhicule fonctionnant à l’essence est à présent négligeable.

Écoutez le silence !

Contrairement à certains moteurs classiques, un moteur alimenté au CNG est nettement plus silencieux, même s’il fonctionne sur le même principe. En effet, un moteur à essence vibre moins, produisant ainsi 50 % de bruit en moins. C’est également un carburant sûr car il est plus léger que l’air et se dissout instantanément dans l’atmosphère. Les véhicules fonctionnant au CNG sont également autorisés dans les parkings, ce qui n’était autrefois pas le cas des voitures équipées d’un moteur GPL.

Découvrez tous les avantages et combien vous pouvez économiser et lisez les témoignages des conducteurs de CNG sur https://www.gas.be/fr/roulez/roulez-au-cng.