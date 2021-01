Voyager en train de nuit

Tant que le coronavirus déterminera nos vies, nous ne pourrons que rêver à des destinations lointaines. Mais, pour vos prochaines vacances, c’est sûr que vous allez planifier un voyage unique!

Avez-vous songé au train de nuit? Cette forme de slow travel est durable et confortable à la fois. Installé(e) dans votre (luxueux) coupé, vous voyez défiler devant vos yeux des paysages variés. Convaincu(e)? Voici les voyages en train les plus emblématiques au monde.

Le Nightjet de Bruxelles à Vienne

Au départ de notre pays, il n’y a qu’un seul train de nuit en service, l’ÖBB Nightjet, qui rallie Bruxelles et Liège à Vienne ou Innsbruck. Cette ligne a été inaugurée l’année passée, mais a connu un lancement en mode mineur. En raison de la crise du coronavirus, tous les voyages ont été annulés jusqu’au 10 février.

Les voyageurs disposant d’un budget limité sont aussi les bienvenus dans le Nightjet. Les places assises sont disponibles à partir de 30 euros, mais pour ceux qui préfèrent s’allonger il y a aussi des couchettes et de vrais lits à bord.

Le train de nuit rejoint Vienne en 14 heures et 23 minutes au départ de Bruxelles. C’est nettement plus long que le vol d’1 heure et 40 minutes, mais le train vous offre les paysages vallonnés de la Rhénanie allemande avant même que votre city-trip dans la ville de la musique ne commence.

L’Orient-Express de Paris à Istanbul

L’Orient-Express est probablement le train de nuit le plus célèbre du monde grâce au roman policier d’Agatha Christie. Dans «Le crime de l’Orient-Express», le détective belge Hercule Poirot doit démasquer un meurtrier parmi les passagers du train. Heureusement, le voyage était beaucoup plus paisible dans la vraie vie.

L’Orient-Express a connu ses heures de gloire dans les années 1920. Il transportait des voyageurs aisés de Paris à Istanbul, qui s’appelait encore Constantinople à l’époque, en passant par l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Ce train est l’œuvre majeure de l’ingénieur belge Georges Nagelmackers, qui voulait ainsi permettre les voyages internationaux en train à travers l’Europe. Il a créé un hôtel de luxe sur rail avec des voitures-couchettes et une voiture-restaurant.

Si vous avez une belle somme d’argent à consacrer à un voyage nostalgique et luxueux en train, embarquez dans le Venice Simplon-Orient-Express de Paris à Venise.

Le Transsibérien-Express de Moscou à Vladivostok

Si vous poussez encore un peu plus loin vers l’Est, vous arrivez sur les terres du Transsibérien-Express. Ce train de nuit file sur la voie de chemin de fer la plus longue du monde (plus de 9.000 kilomètres!) et traverse la Russie – de Moscou à Vladivostok. Au cours de ce voyage, vous découvrez des villages isolés et vous prenez véritablement conscience de la riche histoire de l’ancienne Union Soviétique. Sans parler de l’incroyable nature à l’infini!

Le Rovos Rail de Prétoria aux Chutes Victoria

Pour le Rovos Rail, nous partons en Afrique du Sud. L’une des lignes les plus populaires vous emmène en cinq jours de Prétoria aux célèbres Chutes Victoria à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. La compagnie est l’une des plus luxueuses du continent africain. Les trains sont tous des exemplaires originaux datant des années 1920 à 1930, lorsque les voyages en train longue distance étaient à la fois excitants et à la mode.

Cela se remarque tout particulièrement à la décoration intérieure des voitures, qui a été rénovée mais exhale encore toujours la grandeur d’antan. Pendant le voyage, le personnel sera aux petits soins pour vous. Délectez-vous de la cuisine locale et dormez dans un coupé au choix, allant de confortable à incroyablement luxueux.

Le Rocky Mountaineer à travers les Rocheuses

Le Rocky Mountaineer a établi ses quartiers dans l’Ouest du Canada, où il file à travers les Rocheuses. Le train rallie trois destinations: deux jours de voyage entre Vancouver et Banff dans le Sud des Rocheuses canadiennes, entre Vancouver et Jasper dans le Nord des Rocheuses, et trois jours de voyage entre Vancouver Nord et Jasper.

En journée, vous voyagez dans le train confortable, mais le soir vous le quittez pour passer la nuit dans un hôtel. Ainsi, vous ne ratez rien du paysage avec ses sommets enneigés, ses vastes forêts, ses profonds précipices et ses rivières bouillonnantes. Parmi les points forts de ce voyage: le Col du Cheval-qui-Rue, le pont de Stoney Creek et les célèbres Spiral Tunnels.

Janne Vandevelde