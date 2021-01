Toutes les doses du vaccin Pfizer seront livrées à temps dans l’UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit vendredi avoir reçu la garantie du CEO de Pfizer que toutes les doses de vaccins promises pour le premier trimestre de cette année seraient livrées à temps, malgré le retard annoncé dans la production.

Pfizer avait confirmé plus tôt dans la journée que ses livraisons de vaccins allaient ralentir fin janvier-début février, le temps de faire des modifications dans le processus de production dans le but d’augmenter la cadence pour les semaines suivantes. «A cette annonce, j’ai immédiatement contacté le CEO de Pfizer», a indiqué Mme von der Leyen lors d’une conférence de presse à Lisbonne marquant le début de la présidence portugaise du Conseil de l’UE.

Le dirigeant d’entreprise lui a confirmé le retard de production, mais «il nous a ré-assurés que toutes les doses garanties pour le 1er trimestre seraient livrées au 1er trimestre, et qu’il oeuvrait à réduire les retards», a-t-elle ajouté. Les modifications annoncées par Pfizer «nécessitent des approbations réglementaires supplémentaires» et pourront entraîner «des fluctuations dans les calendriers de commandes et de livraisons dans l’usine de Puurs (Belgique)», d’où sortent les doses destinées aux pays de l’UE, a précisé l’entreprise.

Le patron de Pfizer rassure

Le patron de Pfizer «est personnellement impliqué pour réduire cette période de retards et s’assurer que ces délais seront rattrapés aussi vite que possible. Il était essentiel de lui faire passer le message que nous avons un besoin urgent de ces doses promises, et ce au 1er trimestre», a affirmé Ursula von der Leyen. Au total, les pré-commandes de la Commission à Pfizer-BioNTech représentent 500 millions de doses, assortis d’un option pour 100 millions supplémentaires.

Comme les deux doses du vaccin doivent être administrées à quelques semaines d’écart, «il y a une nécessité médicale à s’en tenir au calendrier sur lequel nous nous sommes mis d’accord et à assurer les livraisons» comme prévu, a-t-elle souligné.

Rassurer les Etats membres

Aux côtés du Premier ministre portugais Antonio Costa, dont le pays a pris au 1er janvier la présidence tournante de l’UE, Mme von der Leyen s’est par ailleurs efforcée d’apaiser les préoccupations de six Etats membres (Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie, Lettonie et Suède) qui ont dénoncé dans une lettre commune des retards «inacceptables» de Pfizer, accusés de miner «la crédibilité du processus de vaccination».

«Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise annonce des retards de livraison pour une brève période (…) d’autres ont dû retarder la soumission de leur vaccin à l’Agence européenne des médicaments», a-t-elle observé.

«Donc, nous avons déjà rencontré ces problèmes, nous les reverrons à l’avenir mais n’oublions pas que c’est dans l’ensemble un immense succès», a estimé Mme von der Leyen, rappelant que le portefeuille de vaccins négocié par la Commission représentait plus de deux milliards de doses et que les deux vaccins autorisés à ce jour (Pfizer-BioNTech et Moderna) permettront de vacciner potentiellement plus de 80 % de la population de l’UE.