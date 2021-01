Îles de Paix lancera sa 51e campagne les 15, 16 et 17 janvier, principalement en ligne en raison de la crise sanitaire. Les fonds récoltés financeront des projets d’agriculture locale au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.

Cette année, les actions habituelles de la campagne Îles de Paix sont perturbées en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. L’organisation compte donc sur une boutique en ligne pour vendre ses traditionnels bonshommes en plastique. Au-delà du module créé en 1986 par Paul Gonze, Îles de Paix propose aussi à la vente un bracelet, un sac réutilisable pour les fruits et les légumes et un «bon à planter». Vendu 6 €, ce dernier finance la plantation d’1 m² de forêt en Belgique et soutient l’agriculture familiale en Afrique et en Amérique du Sud.

Nouveauté : un film alimentaire à la cire d’abeille

Cette année, l’organisation lance un nouvel objet: un film alimentaire réutilisable à la cire d’abeille, fabriqué à partir d’ingrédient 100% bio, européens et naturels. Des cercles familiaux et d’amis pourront aussi constituer des «chaînes de solidarité» pour vendre les objets de campagne. Enfin, une plateforme numérique permet de lancer une collecte ou de faire des dons en ligne. Vous pouvez précommander vos achats dès aujourd’hui sur le site shop.ilesdepaix.org. Vous serez invité à finaliser votre commande dès l’ouverture du webshop le 15 janvier 2021.

690 millions de personnes souffrent de la faim

«Nos modèles agricoles sont dans une impasse sociale et environnementale», souligne l’association dans une vidéo de campagne. «À l’heure actuelle, 690 millions de personnes souffrent de la faim. Une situation qui risque de s’aggraver avec la crise sanitaire», ajoute-t-elle. Au Pérou par exemple, les transporteurs ont suspendu leurs activités et les petits producteurs ont eu du mal à écouler leurs produits. Îles de Paix aide notamment ces familles à les acheminer vers les marchés.

L’ONG belge de développement préconise des techniques agricoles «simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement». Elle accompagne ainsi des agriculteurs qui développent des techniques innovantes et défendent les semences locales, pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie.