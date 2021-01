Cinq astuces pour acheter une voiture neuve au meilleur prix

Cette année, pandémie de Covid-19 oblige, le salon de l’auto Brussels Motor Show n’aura pas lieu. Mais ce n’est pas pour ça qu’il n’y aura pas de bonnes affaires à faire, au contraire. Voici quelques conseils à toujours avoir en tête pour acheter une voiture neuve au meilleur prix.

Comparer

Le fait de comparer avant d’acheter s’applique à tous les domaines. Dans le cadre de l’achat d’une nouvelle voiture, cela pourrait bien vous faire économiser plusieurs milliers d’euros. En effet, pour un même modèle, l’offre que vous remettra un concessionnaire sera peut-être plus intéressante dans un autre concessionnaire de la même marque. De la même manière qu’il est conseillé d’aller voir plusieurs banques pour faire marcher la concurrence et ainsi obtenir le meilleur taux pour un emprunt immobilier, n’hésitez pas à vous rendre dans plusieurs concessionnaires afin de comparer et de choisir celui qui vous proposera la meilleure offre. Cela vous prendra quelques heures mais cela vous permettra peut-être d’économiser quelques milliers d’euros.

Négocier

Tout le monde n’a pas le gène de la négociation, loin de là. Si vous ne l’avez pas et que vous envisagez l’achat d’un véhicule neuf, il faudra peut-être forcer un peu votre nature. En effet, les voitures font partie de ces produits dont le prix peut se négocier. En usant d’un peu d’audace, en faisant preuve de patience et avec les bons arguments, il est possible d’obtenir une remise allant de 5 % à 15 %, ce qui n’est pas négligeable. Pour cela, vous n’avez pas spécialement besoin de sortir le grand jeu. Au contraire, laissez d’abord le vendeur vous remettre une première offre. Une chose est sûre : ne vous en contentez pas. Prenez le temps de la réflexion, comparez et vous verrez, le prix finira sans doute par baisser. Enfin, la négociation peut également se faire sur des options ou des services. Si le prix n’est pas négociable, vous pouvez toujours tenter d’obtenir un geste de la part du vendeur sur des accessoires ou par exemple sur une extension de garantie ou un contrat d’entretien.

Choisir un modèle en stock

De nos jours, les véhicules sont de plus en plus personnalisables. Vous pouvez choisir la couleur des sièges, des rétroviseurs et même du toit sur certains modèles. Le fait d’avoir un modèle fabriqué « sur mesure » de la sorte a un prix. En choisissant une voiture en stock, vous allez devoir faire des concessions sur la couleur, la motorisation ou sur les options. Néanmoins, c’est aussi le meilleur moyen d’obtenir un bon prix et une bonne remise. De plus, choisir un modèle d’exposition ou un modèle en stock a un gros avantage : vous pourrez l’avoir tout de suite, ou presque !

Attendre les bonnes conditions

Pour les voitures, le Black Friday ou les soldes d’été ou d’hiver ne sont pas d’application. Néanmoins, il existe des périodes de l’année plus propices que d’autres pour acheter une voiture neuve. Chaque année, le Salon de l’auto qui se tient en janvier à Brussels Expo est synonyme de conditions salon et de promotions. Contrairement à certaines idées reçues, il n’est pas indispensable de se rendre sur place pour bénéficier des meilleures offres. En effet, durant cette période et même durant les semaines qui suivent, tous les concessionnaires proposent des conditions intéressantes.

Au cours de l’année, il y a deux périodes propices aux bonnes affaires dans le secteur automobile : août et septembre car le volume de ventes est plus faible, et la fin de l’année et le mois de janvier car c’est la période des bilans financiers et des calendriers prévisionnels. Comme en Belgique, le mois de janvier rime aussi avec les conditions salons, c’est sans aucun doute le meilleur moment de l’année pour acheter une nouvelle voiture. Et même si cette année le Salon de l’auto n’aura pas lieu à cause de la crise sanitaire, les promotions et les rabais seront au rendez-vous chez les concessionnaires, et aussi en ligne.

Discuter de la reprise d’un ancien véhicule

Enfin pour négocier le prix lors de l’achat d’un véhicule neuf, il vous reste une dernière carte à jouer : votre ancien véhicule. Si vous comptez vous séparer de votre vieille voiture lors de l’achat de la nouvelle, la reprise par le concessionnaire est une option qui mérite d’être examinée. Pour cela, nous vous conseillons de ne pas aborder le sujet tout de suite. Attendez d’abord avoir reçu une offre convaincante avant de voir ce que le vendeur peut vous proposer comme remise pour la reprise de votre ancienne voiture.