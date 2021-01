De maigres colis alimentaires provoquent l’indignation au Royaume-Uni

Les maigres colis alimentaires destinés aux enfants défavorisés pendant le confinement ont provoqué une vague d’indignation au Royaume-Uni. Dans la tourmente, le Premier ministre Boris Johnson a même dénoncé une « insulte » aux familles.

Une mère de famille a diffusé, sur les réseaux sociaux, la photographie du colis alimentaire que lui avait fourni le gouvernement pour… dix repas. Mais son maigre contenu a suscité l’émoi: deux carottes, deux bananes, trois pommes, deux pommes de terre, une boîte de haricots, un pain de mie avec des tranches de fromage, un peu de pâtes et cinq barres sucrées.

A l’ouverture de ce colis, cette femme, qui soufre d’un handicap et qui bénéficie de repas gratuits pour ses enfants, s’est sentie « très triste et déprimée », a-t-elle expliqué sur la BBC.

Répondant au chef de l’opposition travailliste à la chambre des communes, Boris Johnson a jugé « choquantes » les photos de colis qui ont également été publiées par d’autres parents sur les réseaux sociaux. « C’est une insulte aux familles qui les ont reçus », a-t-il expliqué.

D’après le ministre de l’Éducation, Gavin Williamson, l’entreprise qui a fourni ces colis a été rappelée à l’ordre. La société Chartwells s’est d’ailleurs excusée pour la « quantité insuffisante » fournie. Elle s’est justifiée par les « milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court ».

3 days of food for 1 family…

Just not good enough. pic.twitter.com/Y7FJEFFAma

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021