Les actrices de « Sex and the City » vont toucher le pactole pour leur retour

La série « Sex and the City » sera bientôt de retour. Mais pas à n’importe quel prix ! Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis vont toucher une petite fortune pour reprendre leur rôles.

C’est Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, qui a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram. “Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander: où sont-elles maintenant?”, a publié l’actrice en légende d’une vidéo qui met en scène la ville de New York. On l’entent ensuite taper sur son clavier d’ordinateur « And just like that…», le nom de cette nouvelle saison, suivi de « l’histoire continue ».

Un million par épisode

Pour cette nouvelle salve de dix épisodes, le casting original est de retour, sans Kim Cattrall. Le salaire que vont toucher les actrices a été dévoilé. Selon Variety, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis devraient gagner plus d’un million de dollars par épisode !

C’est toutefois moins que ce que Sarah Jessica Parker gagnait quand la série était à son apogée. Selon Celebrity Net Worth, l’actrice a touché environ 50 millions $ pour les trois premières saisons. Lors de la quatrième saison, son salaire a augmenté pour passer à 3,2 millions $ par épisode.

Mais ce n’est pas tout, Sarah Jessica Parker, qui est aussi productrice exécutive de la série, aurait touché 15 millions $ pour le premier film et 20 millions pour le second, toujours selon Celebrity Net Worth.