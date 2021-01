Non, Chuck Norris n’était pas dans l’assaut du Capitole!

L’acteur Chuck Norris a été contraint de nier avoir participé à l’assaut du Capitole la semaine dernière après la parution sur les réseaux sociaux de la photo d’un homme à la ressemblance pour le moins frappante.

Des très nombreux internautes ont en effet pensé que l’ancienne star de films d’action, connu pour être un fervent partisan du parti Républicain, avait en effet assisté à cette émeute. Mais il n’en est rien.

Son manager, Erik Kritzer, a confirmé que l’homme sur la photo n’était pas Chuck Norris. « Chuck était sur son champ de tir au Texas avec sa famille », a-t-il expliqué. Et d’ailleurs, « Chuck est beaucoup plus beau », a-t-il ajouté.

L’acteur, connu également pour ses talents dans les arts martiaux, s’est également fendu d’un message sur sa page Facebook. « Il est venu à mon attention qu’il y avait malheureusement un sosie de Chuck Norris lors des émeutes au DC Capitol le 6 janvier », a-t-il écrit.

« Ce n’était pas moi et je n’étais pas là. Permettez-moi d’être clair qu’il n’y a pas de place pour la violence d’aucune sorte dans notre société, y compris dans le contexte de manifestations politiques. Une transition pacifique du pouvoir est fondamentale pour notre système démocratique. Je suis et serai toujours pour la loi et l’ordre. » On ne rigole pas avec Chuck!