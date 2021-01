Le « coconut challenge » : la méthode à adopter pour décupler le plaisir au lit

Apparue sous la forme d’un challenge sur Twitter, la méthode « coconut » est devenue une technique à part entière, validée par bon nombre d’utilisatrices, pour atteindre les sommets du plaisir…

Alors en quoi consiste cette technique qui promet un plaisir décuplé ? Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, inutile de vous munir de ces délicieux fruits exotiques avant vos ébats. La méthode « Coconut » est ultra simple à réaliser : en position de l’Andromaque (lorsque la femme chevauche son partenaire allongé), il suffit d’épeler le mot C-O-C-O-N-U-T avec ses hanches.

Pourquoi cette « coconut » est magique ?

Grâce à ces ondulations, exit le va-et-vient répétitif et quelque peu lassant. Cette technique ouvre la porte à de nouvelles sensations délicieuses car elle stimule les parois vaginales, notamment des zones parfois (malheureusement) oubliées durant les ébats.

Le plus ? En se focalisant sur ses mouvements et les lettres que l’on écrit de son corps, on ne pense à rien d’autre ! Notre attention est donc uniquement portée sur nos sensations et notre plaisir.

Si cette méthode peut être très efficace, libre à nous aussi de l’adapter. Pourquoi ne pas l’expérimenter dans d’autres positions ? Et si vous vous lassez des noix de coco, choisissez d’autres mots… mais en gardant à l’esprit que les lettres C, S et O sont celles qui ont le plus de chances de vous faire atteindre des sommets de plaisir !