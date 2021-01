La nouvelle saison de « Top Chef » veut casser les codes : voici ce que l’on sait

Après une onzième saison qui a battu tous les records d’audience, « Top chef » fera son grand retour sur nos écrans d’ici quelques semaines. Chefs invités, épreuves inédites, exploits des candidats : voici ce que l’on sait de cette nouvelle saison.

Tournée durant le confinement dans des conditions inédites, la nouvelle saison de « Top Chef », le célèbre concours culinaire de M6, sera bientôt diffusée sur RTL-TVI.

Toujours animée par Stéphane Rotenberg, cette douzième saison sera celle de la créativité, annonce la production. « Nous voulions mettre à l’honneur tous ces chefs qui révolutionnent la gastronomie et qui brisent les codes : des modes cuisson révolutionnaires, des associations inédites d’aliments, des présentations comme de magnifiques mises en scène… »

« De tous les ‘Top Chef’ auxquels j’ai participé, cette saison était la plus forte en émotions et en fraternité. C’est aussi celle qui a été le plus loin dans l’excellence, notamment grâce aux épreuves et aux thématiques choisies », se réjouit Hélène Darroze, de retour à son poste de cheffe de brigade. Cette année, pas de changement du côté du jury. Aux côtés d’Hélène Darroze, on retrouvera donc Paul Pairet, Michel Sarran et Philippe Etchebest.

« Cette promotion est brillantissime »

Unanimement, les chefs ont salué une saison extrêmement pointue et le niveau exceptionnel des candidats. Philippe Etchebest s’est même agenouillé face à un candidat, tant son plat l’avait bluffé !

« Cette saison a repoussé les limites de la cuisine », assure Michel Saran. « Cette promotion était brillantissime. Je me suis presque senti embarrassé par le niveau technique et les défis lancés par les chefs… et les candidats les ont parfaitement relevés ! »

« Ils ont fait preuve d’une créativité sans limite, permise par des thématiques parfois très complexes et totalement improbables », renchérit Paul Pairet.

Des épreuves inédites

Du côté des épreuves, on retrouvera bien entendu les grands classiques de l’émission revisités : la boîte noire, le trompe l’œil, le « Qui pourra battre Philippe Etchebest ? », … Des épreuves inédites seront aussi au menu, comme « manger l’immangeable », ou une « Guerre des Restos » adaptée à la crise sanitaire, avec des plats jugés en Click & Collect.

Tout aussi ancrée dans l’actualité, une épreuve « green » fera son apparition. Organisée au ministère de la transition écologique, par le chef trois étoiles Mauro Colagreco, le seul restaurateur « plastic free » de France. À l’image du chef, qui a conçu un plat représentant une marée noire, les candidats devront concevoir des assiettes qui dénoncent la catastrophe écologique de leur choix.

Des invités de marque

Concernant les chefs invités, on retrouvera de grands habitués comme Glenn Viel, Anne-Sophie Pic et Pierre Gagnaire. Ce sera une première pour des restaurateurs tels que Guy Savoy, Pascal Barbot ou le duo Sébastien et Michel Bras.

Certains des grands pontes de la gastronomie internationale ont aussi répondu présents pour proposer une épreuve à leur image.

Un casting qui prouve, s’il le fallait encore, l’excellence de ce concours culinaire réputé à travers le monde.