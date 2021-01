Bruce Willis refuse de porter un masque dans une pharmacie

Selon Page Six, l’acteur américain Bruce Willis a été invité à quitter une pharmacie de Los Angeles après avoir refusé de porter le masque.

Cela s’est déroulé dimanche dernier. Bien que des mesures sanitaires soient toujours en vigueur en Californie, état considéré comme étant au bord de la saturation, Bruce Willis en avait décidé autrement et a décidé de parcourir les rayons d’une pharmacie sans protection contre le coronavirus. L’acteur avait pourtant un bandana autour du cou qu’il aurait pu facilement mettre sur son nez et sa bouche, peut-on lire sur Page Six.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU — New York Post (@nypost) January 12, 2021

Les employés lui auraient donc demandé de mettre un masque ou de quitter les lieux. Ce qui n’aurait pas plu à la star mondiale qui, visiblement vexée, a préféré sortir de la pharmacie.

Plus tard, interviewé par People, Bruce Willis s’est excusé et a expliqué avoir fait une ‘erreur de jugement’ et a rappelé qu’il était important de se protéger contre le coronavirus.