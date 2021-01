Une étude met en lumière les troubles inquiétants du « Covid long »

Selon une étude chinoise publiée vendredi par la revue médicale «The Lancet» et menée à Wuhan, 76% des personnes hospitalisées pour Covid-19 souffrent d’au moins un symptôme six mois après leur infection.

L’étude a porté sur 1.733 patients sortis de l’hôpital Jin Yin-tan de Wuhan entre le 7 janvier et le 29 mai 2020, après y avoir été hospitalisés en raison de la Covid-19. Seuls 4% de ces malades ont été hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs.

Plus de six mois en moyenne après l’apparition des symptômes de la Covid-19, 76% de ces anciens patients présentaient encore au moins un symptôme. Cette proportion s’élève même à 81% pour les femmes (contre 73% pour les hommes).

De nombreux troubles

Parmi les problèmes de santé les plus fréquents, 63% des ex-patients se plaignaient de fatigue ou de faiblesse musculaire, 26% de troubles du sommeil, 27% disaient éprouver encore des douleurs, et 23% souffraient d’anxiété ou de dépression.

Parmi les autres troubles observés, les chercheurs notent la perte de cheveux, de l’odorat, de l’appétit ou encore du goût, l’apparition de douleurs articulaires, de palpitations, de vertiges et de vomissements.

Une maladie qui ne guérit pas vite

Un test de marche de six minutes a par ailleurs été effectué. Les patients ayant contracté une forme grave de la maladie ont obtenu de moins bons résultats : 29% (sur 116 malades) n’ont pas atteint la distance minimum limite.

«Le pourcentage de 76% de la cohorte hospitalière ayant des symptômes est élevé, mais cela correspond cependant à ce que l’on observe en pratique pour les patients hospitalisés qui ont encore des séquelles, indique au Monde la professeure Dominique Salmon. Ce qui montre que la Covid n’est pas une maladie qui guérit très vite ni facilement.»

Un échantillon plus grand nécessaire

Ce syndrome toucherait d’ailleurs aussi des personnes ayant souffert de formes légères de la maladie. Selon Dominique Salmon, « s’agissant des patients infectés n’ayant pas été hospitalisés, de 30% à 40% présentent des symptômes qui persistent, qui réapparaissent parfois après un délai », rapporte Le Monde.

Ces résultats confirment ceux de précédentes études mais les chercheurs estiment qu’un échantillon plus important de malades et un suivi plus long sont nécessaires pour mieux analyser les séquelles à long terme de la Covid-19.