« Nous n’allons pas atteindre l’immunité collective en 2021 », annonce l’OMS

Dans l’espoir d’enrayer la flambée de la pandémie de Covid-19, les campagnes de vaccination se multiplient dans le monde et l’Union européenne pourrait recevoir fin janvier le feu vert pour un troisième vaccin, autant d’efforts qui ne devraient toutefois pas garantir une immunité collective en 2021 selon l’OMS.

Inconnu il y a un an, le Covid-19 a depuis lors fait au moins 1.945.437 morts dans le monde, selon le dernier bilan établi par l’AFP. Depuis quelques semaines, les campagnes de vaccination s’accélèrent un peu partout. « Nous n’allons pas atteindre (…) l’immunité collective en 2021 », a cependant prévenu l’Organisation mondiale de la Santé.

Le déploiement des vaccins, quand il s’agit de milliards de doses, « prend du temps », a expliqué sa responsable scientifique, Soumya Swaminathan, exhortant à « faire preuve d’un peu de patience ».

Plus de 620.000 morts en Europe

L’Agence européenne des médicaments a annoncé mardi avoir reçu une demande d’autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford. Elle compte procéder à un examen accéléré, avec une décision peut-être rendue le 29 janvier, si les données communiquées sont suffisamment « robustes et complètes ». Une « bonne nouvelle », s’est réjouie la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, alors que le virus a déjà fait plus de 620.000 morts à travers le Vieux continent. Les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont, eux, déjà autorisés dans l’UE.

Au Royaume-Uni, pays d’Europe le plus endeuillé avec près de 82.000 morts, les autorités britanniques peinent à freiner la propagation du variant -plus contagieux- du virus, avec des dizaines de milliers de contaminations chaque jour. « Nous sommes à une étape très, très périlleuse » de la pandémie, a alerté Kit Malthouse, le secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité publique. « Une petite minorité de gens ne respectent pas les règles et cela coûte des vies », a-t-il déploré, en prévenant qu’un durcissement des restrictions était envisagé.

La Russie a d’ailleurs décidé de prolonger la suspension de ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, deux jours après la découverte du nouveau variant du Covid-19 chez un patient russe de retour de ce pays. Le Japon cherche pour sa part à isoler un variant du coronavirus récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l’archipel en provenance du Brésil, afin de pouvoir l’analyser davantage.

« Plus le coronavirus se répand, plus il y a de chances qu’il évolue encore »

« Plus le coronavirus se répand, plus il y a de chances qu’il évolue encore (…). La transmissibilité de certains variants du virus semble augmenter », a relevé lundi le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pour autant, toutes les mutations d’un virus ne sont pas forcément plus contagieuses ou dangereuses. En Malaisie, le sultan Abdullah Shah a déclaré l’état d’urgence nationale pour faire face « à un stade très critique » de l’épidémie. Au Liban, la réponse à la pandémie est encore plus radicale: couvre-feu total pendant onze jours, à partir de jeudi, durant lequel il sera interdit de sortir, même pour faire ses courses alimentaires ou promener son chien.

L’Inde a prévu de commencer dès samedi à vacciner jusqu’en juillet 300 millions d’habitants sur une population de 1,3 milliard. Aux Etats-Unis, où près de 376.000 personnes sont mortes du coronavirus, le président élu Joe Biden a reçu lundi en direct à la télévision la deuxième dose du vaccin de Pfizer/BioNTech.