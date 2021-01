Des restaurants ouverts à Durbuy et à Bruxelles ? Une photo interpelle

Une photo prise à Durbuy ce week-end montre une dizaine de personnes qui semblent en train de manger et de boire, debout, à l’entrée d’un restaurant. Des scènes similaires auraient été aperçues à Bruxelles.

Un cliché pris ce dimanche après-midi dans une ruelle de la vieille ville de Durbuy a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Sur cette photo, on peut voir une dizaine de personnes rassemblées devant un restaurant. Elles sont autour de mange-debout construits avec des palettes. Des boissons sont visibles sur ces tables.

« Cette photo a été erronément interprétée »

Suite à la polémique, les propriétaires de l’établissement Horeca dont il est question ont réagi ce mardi dans les colonnes de L’Avenir. « Cette photo a été erronément interprétée. Il s’agit en fait de la file d’attente devant notre service take away », ont-ils indiqué. Une responsable du groupe auquel appartient le restaurant a également expliqué que la photo était trompeuse puisqu’elle laissait penser que des clients étaient attablés à des mange-debout, ce qui selon elle n’est pas le cas. « Nous essayons de respecter les règles sanitaires au mieux. Ce n’est pas faute de répéter à nos consommateurs qu’ils doivent se disperser dès leur commande reçue et qu’ils doivent également respecter la distanciation, si file il y a », a-t-elle précisé.

Le bourgmestre de Durbuy réagit

Philippe Bontemps, le bourgmestre de Durbuy, a également réagi à ce cliché. « Les services take away sont effectivement autorisés, mais à condition de respecter les mesures de distanciation sociale en cas de file et dès réception de la commande, d’aller la consommer un peu plus loin. Tout ce qui est mobilier urbain de type terrasses, mange-debout, sont interdits durant cette période », a-t-il déclaré à L’Avenir. Philippe Bontemps a également demandé à la police qui était de garde ce dimanche si des PV avaient été dressés. Néanmoins, nous ne connaissons pas la réponse qui a été donnée.

Des clients servis en terrasse à Bruxelles ?

À Bruxelles aussi, certains restaurateurs semblent utiliser des mange-debout pour accueillir et servir des clients. « Hier encore au Bois de la Cambre, ils vous installent en terrasse. Vous n’avez pas le droit d’être assis mais c’est un mange-debout et les serveurs prennent votre commande et ça a été servi avec des couverts et tout », a indiqué un restaurateur bruxellois à RTL Info.