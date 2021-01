À seulement 21 ans, le rappeur NBA YoungBoy est papa pour la septième fois

Heureux événement, un de plus, pour le rappeur américain YoungBoy Never Broke Again, alias NBA Youngboy.

Kentrell DeSean Gaulden, alias NBA YoungBoy, est précoce dans de nombreux domaines. Arrêté pour un braquage alors qu’il était encore adolescent, il a été incarcéré six mois dans une prison pour mineurs. C’est là qu’il a commencé à écrire ses premiers textes. Dès 2014, alors qu’il n’avait que 15 ans, le rappeur sort ainsi ses premières mixtape. Sorti en avril 2018, « Until Death Call My Name », son premier album studio, a connu un succès notoire et plusieurs morceaux du rappeur se sont hissés dans le Billboard Hot 100.

La mère est la fille d’un célèbre boxeur

Au-delà des nombreuses affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué, NBA YoungBoy fait également beaucoup parler de lui pour sa vie privée. Cette semaine, les médias américains annoncent qu’il est récemment devenu père pour la septième fois. La mère n’est autre que Yaya Mayweather. Âgée de 20 ans, il s’agit de la fille du boxeur Floyd Mayweather.

La jeune femme a annoncé la nouvelle sur Instagram. « Dès que tu es arrivé, j’ai senti quelque chose de nouveau en moi. J’ai développé un amour inconditionnel. Et je te promets de te donner tout ce que j’ai », a-t-elle écrit en citant le morceau « Mama’s Hand » de Queen Naija.

Le sixième enfant de NBA YoungBoy est né le 26 novembre dernier d’une autre mère, Drea Simone, avec qui le rappeur avait déjà eu une fille.