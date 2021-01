Bpost lance des timbres pour soutenir les établissements de soins

Bpost a lancé une série de timbres-poste sous le thème « Ensemble, plus forts » pour soutenir le Fonds pour des soins solidaires de la Fondation Roi Baudouin.

Depuis quelques jours, bpost émet des timbres-poste à tirage limité sous le thème « Ensemble, plus forts ». Pour chaque feuillet de ce timbre thématique Non Prior vendu, bpost versera 30 cents au Fonds pour des Soins solidaires de la Fondation Roi Baudouin. Ce fonds soutient des initiatives mises sur pied par des hôpitaux et des instituts de soins résidentiels à travers tout le pays. Ces institutions jouent un rôle crucial dans la lutte contre le virus et ses conséquences, notamment mentales et sur le long terme.

Ensemble, plus forts!

Les nouveaux timbres solidaires (disponible dès aujourd'hui) mettent à l’honneur l’engagement quotidien d’innombrables métiers, la lutte contre le virus.

Pour chaque feuillet vendu, nous reverserons 30 cents à la Fondation Roi Baudouin.#wearebpost pic.twitter.com/s1UEsOTHgD — bpost (@bpost_fr) January 4, 2021

Après avoir offert deux cartes postales gratuites à tous les Belges en novembre 2020, bpost souhaite à nouveau mettre l’accent sur la solidarité pour combattre le virus. « Ensemble, nous parviendrons à traverser cette crise et chaque geste compte », tel est le message véhiculé par ces timbres solidaires.