Voici les 33 finalistes de Miss Belgique, 14 francophones en lice

Ce week-end, nous aurions dû connaitre l’identité de celle qui succédera à Céline Van Ouytsel en tant que Miss Belgique 2021. Pandémie de coronavirus oblige, l’élection a été reportée et nous découvrons seulement la liste des prétendantes au titre de plus belle femme de Belgique. Parmi les 33 candidates sélectionnées, 14 sont francophones.

Elles se prénomment Pô-Lynn, Clara, Marine, Sana, Camilia, Solene, Kelly, Elodie, Christina, Lara, Gul, Estelle, Melissa, et Dounia. Ces 14 francophones partagent le même rêve: devenir Miss Belgique 2021 au terme d’une édition qui aura profondément été marquée par le coronavirus. C’est d’ailleurs pour cette raison que 33 candidates au total ont été sélectionnées, la présidente du comité Miss Belgique Darline Devos craignant « l’une ou l’autre absence en raison de la Covid », selon Sudpresse.

A l’heure actuelle, nous ne connaissons d’ailleurs toujours pas quand la finale du concours sera diffusée, ni sur quelle chaîne. Des négociations seraient en cours pour qu’elle soit diffusée comme l’année dernière sur RTL Play. Le concours devrait également avoir lieu au même endroit que l’année dernière, c’est-à-dire au théâtre Plopsa à La Panne. Trois dates auraient été retenues par la présidente du comité Miss (mars, fin avril, début mai) qui souhaite obtenir une autorisation pour que quelques dizaines de personnes puissent se rassembler dans le public.

« Très compliqué à gérer »

Toujours d’après les informations de Sudpresse, le traditionnel voyage des Miss en Egypte a tout simplement été supprimé et sera probablement remplacé par un petit séjour en Belgique, dans le respect des mesures sanitaires. Un véritable casse-tête pour Darline Devos. « On doit encore se renseigner pour voir comment on peut réunir les filles, par groupe de 8 ou 9, et voir comment on peut les loger dans un hôtel, si on peut les faire manger toutes ensemble dans le même lieu ou pas… C’est très compliqué à gérer », détaille-t-elle.

Le 11 janvier 2020, c’est Céline Van Ouytsel, Miss Anvers, qui avait été élue Miss Belgique.

La liste complète des candidates est disponible ici.