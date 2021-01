Automobile : En janvier, profitez des conditions Salon 2021

Chaque année, le Salon de l’Auto est le moment idéal pour acheter une nouvelle voiture. Cependant, suite à la crise sanitaire, l’édition 2021 a été reportée à 2022.

Heureusement, les concessionnaires et les banques ont tout de même décidé de vous

faire bénéficier de conditions d’achat avantageuses. Découvrez comment profiter des

conditions Salon en 2021 dans cette chronique réalisée par Adrien Lepert, gérant de

Simulationpret.be .

Les conditions Salon de 2021 pour un achat chez les concessionnaires

Selon l’ Echo , tous les concessionnaires interrogés ont affirmé qu’il y aurait des conditions Salon en 2021 malgré l’annulation de l’évènement.

Volkswagen, par exemple, propose jusqu’à 8.800€ de remise sur ses voitures tandis qu’Audi propose des vouchers allant jusqu’à 10.000€. La plupart des concessionnaires ont déjà mis leurs offres en ligne.

Où et comment acheter une voiture durant la pandémie ?

Vous préférez éviter de vous rendre chez un concessionnaire pour limiter la propagation du

virus ? Ce n’est pas un problème : beaucoup de marques ont mis en place un système de

commande en ligne avec la possibilité de discuter avec un représentant au préalable.

« Nos clients passent énormément de temps sur notre configurateur personnalisé de

véhicule. Et au besoin, ils peuvent obtenir plus de renseignements chez le concessionnaire de leur choix via les réseaux sociaux ou via Whatsapp ou encore Skype. » Jeroen Lissens, porte-parole de BMW.

Les conditions Salon de 2021 pour un prêt auto auprès banques

Comme chaque année, les banques font elles aussi des conditions Salon en proposant des

taux d’intérêt avantageux pour les prêts auto.

Traditionnellement, c’est Beobank qui propose le meilleur taux, qui est descendu à 0.65% lors de l’édition précédente. Beobank n’a pas encore annoncé ses conditions pour 2021, mais cela ne devrait pas tarder.

Actuellement, CPH propose un taux à partir de 1,19% tandis que Axa, KBC, et (pour le

moment) Beobank démarrent à 1,29% .

Notez que le montant et la durée du prêt auto peuvent influencer son taux d’intérêt. Pour

connaître le taux qui s’applique à votre prêt durant les conditions Salon, utilisez un comparateur de prêt auto . Le comparateur de prêt auto permet aussi de comparer toutes les offres des différents organismes de crédit. Les taux d’intérêt des prêts auto diminuent habituellement durant tout le mois de janvier.

‘’Restez ce mois-ci à l’affût des meilleures offres de prêt auto sur Simulationpret.be .’’

N’hésitez pas à faire jouer la concurrence lors de votre demande de prêt : il est bien connu que les banques se livrent à une « guerre des taux » chaque année lors du Salon de l’Auto et vous devriez pouvoir négocier sans difficulté.

Le mois de janvier est-il le moment idéal pour acheter une voiture ?

Depuis plusieurs années déjà, beaucoup d’acheteurs attendent le mois de janvier pour acquérir leur véhicule. D’un côté, cela leur permet de bénéficier des conditions Salon. De l’autre, cela signifie que la voiture est immatriculée l’année suivante et que son prix de revente sera plus élevé. Le mois de janvier est donc idéal pour souscrire un prêt auto et acheter une nouvelle voiture.

Attention : emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.