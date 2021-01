Schwarzenegger qualifie Trump de pire président de l’histoire

Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie et, dans une vie antérieure, acteur dans Terminator entre autres, a affirmé dimanche voir des similitudes entre la prise du Capitole mercredi et les pogroms sur les Juifs allemands dans les années 1930.

Schwarzenegger, 73 ans, a appelé ses compatriotes dans un message vidéo à surmonter les divisions dans le pays. Il n’a pas hésité à se montrer dur à l’encontre du président sortant Donald Trump, membre comme lui du parti républicain.

Pour M. Schwarzenegger, Trump est le pire président américain de tous les temps et a lancé un coup d’État qui a conduit la population à la folie avec ses mensonges. Les États-Unis ne surmonteront cette période sombre que «si nous comprenons ce que nous avons à perdre», a-t-il dit.

Arnold Schwarzenegger est né en Autriche. Son père avait rejoint volontairement le parti nazi quelques jours avant que l’Allemagne n’annexe son pays natal. Selon Schwarzenegger, la prise d’assaut du Capitole présente des similitudes avec la nuit de cristal, en 1938.

«Mercredi était le jour du verre brisé ici aux États-Unis», a estimé l’acteur. Le groupe de partisans du président Trump qui a envahi le Capitole a brisé non seulement les fenêtres du bâtiment, «mais aussi les idées que nous tenions pour acquises. Ils ont violé les principes sur lesquels notre pays a été construit».

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021