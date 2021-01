Pourquoi bave-t-on pendant notre sommeil ?

L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration durant le sommeil. Généralement, celle-ci survient chez les personnes en surpoids, âgées ou qui ronflent de façon importante. Les pauses durent minimum dix secondes, mais peuvent atteindre plus de 30 secondes. Elles surviennent plusieurs fois par nuit à fréquence variable, mais deviennent problématiques lorsqu’il y en a plus de cinq par heure. Ces apnées perturbent le sommeil et se traduisent par une fatigue au réveil, voire des maux de tête ou une somnolence pendant la journée. Le ronflement peut parfois être un signe d’apnée du sommeil, tout comme l’hypersalivation. Généralement, les apnées sont dues à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge qui manquent de tonus et qui bloquent le passage de l’air lors de la respiration. La plupart du temps, c’est le conjoint de la personne qui est en proie à des apnées qui en remarque la présence. Il est conseillé de consulter un médecin si :

vos ronflements perturbent votre conjoint ou celui-ci remarque des arrêts respiratoires dans votre sommeil

vous vous réveillez la nuit avec une impression de mal respirer

vous vous sentez fatigué dès le matin et vous vous endormez fréquemment pendant la journée.