« Pour l’amour de Sylvie », un film parfait pour démarrer l’année en douceur

Parfois, la bonne personne arrive au mauvais moment. À l’été 1957, Sylvie rencontre Robert, un saxophoniste embauché dans le magasin de vinyles de son père.

Le coup de foudre est quasi immédiat, et ils vivent une romance passionnée. Le hic? Elle est fiancée, et lui part bientôt avec son groupe de jazz en tournée… Mais au fil des années, leurs chemins n’auront de cesse de se croiser… Avec ses clubs enfumés et sa B.O. très (très) riche en mélodies jazzy, ce chassé-croisé amoureux nous plonge dans le New York des sixties. Portée par une Tessa Thompson (‘Thor’) lumineuse, voici une romance délicieusement rétro, avec ses décors et costumes soignés, mais aussi infusée de modernité à travers ses héroïnes (parmi lesquelles on croise Eva Longoria). Parfait pour démarrer l’année en douceur. 4/5