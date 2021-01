VIDEO. Un pilote menace de débarquer des partisans de Trump trop bruyants

Un pilote de la compagnie American Airlines qui effectuait un vol entre Washington et Phoenix, à l’autre bout du pays, a menacé de débarquer des supporters de Trump au milieu de nulle part.

L’incident a eu lieu ce 8 janvier, alors que des supporters de Trump se trouvaient dans un avion reliant Washington et Phoenix. Tandis qu’ils scandaient les slogans « Fight for Trump » et « USA », le capitaine les a menacé de les déposer dans le Kansas, soit en plein milieu du trajet, comme le rapporte Business Insider.

« Voilà comment cela va se passer. C’est un vol de quatre heures et demie jusqu’à Phoenix. Nous sommes prêts à poser cet avion au milieu du Kansas et à y déposer des gens. Je m’en fiche. Nous le ferons s’il le faut. Donc comportez-vous bien, s’il vous plaît », dit le pilote dans une vidéo diffusée sur Twitter.

. @AmericanAir threatening to “dump people off” in the middle of Kansas. Unreal. pic.twitter.com/Tmmek6Yu5h

Interrogé par le New York Post, un porte-parole de la compagnie aérienne a défendu le pilote. « Le pilote insistait sur l’importance de suivre les consignes des membres de l’équipage et de respecter le port du masque. Chez American Airlines, nous prenons la sécurité de nos passagers très au sérieux », a-t-il détaillé.

Avant de préciser qu’aucun autre incident n’a été rapporté durant le trajet.

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” …and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule.

American Airlines is everything but American.@AmericanAir pic.twitter.com/duFt2W90cc

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021