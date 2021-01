Le nouveau variant du virus inquiète les experts: « il est beaucoup plus difficile à maîtriser »

Deux experts belges se sont inquiétés dans la presse francophone et néerlandophone du nouveau variant britannique du coronavirus.

Ce samedi, Emmanuel André était invité sur le plateau du JT de la RTBF pour faire le point sur la situation épidémiologique en Belgique. L’occasion pour lui d’aborder le sujet qui est sur toutes les lèvres: les deux nouveaux variants du virus, dont deux nouveaux cas ont été détectés en Belgique. « Ces deux cas supplémentaires sont des cas qui ont été dépistés juste avant Noël. C’est donc un système qui a du retard », a expliqué le microbiologiste de la KUL.

Selon lui, il est donc probable que ce variant britannique soit plus présent en Belgique, sans que nous soyons au courant. Une situation qui l’inquiète. Raison pour laquelle il appelle à renforcer les mesures afin d’« éviter que ce virus vienne s’implanter, supplanter les autres souches qui circulent actuellement, parce que ce virus, une fois qu’il commence à représenter la majorité des souches circulantes, est beaucoup plus difficile à maîtriser ».

Méfiance

Cette inquiétude est également partagée par Geert Molenberghs, biostatisticien à la KUL. Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, il appelle à « se méfier du variant britannique » sans pour autant être « fataliste ». « Rien ne dit qu’une nouvelle vague semblable à la seconde nous frappera inévitablement. Si nous agissons rapidement, la situation ne deviendra pas aussi dramatique qu’en Angleterre, même avec le variant britannique », détaille-t-il.

Pour lui, il faut en priorité refaire « descendre les chiffres ». Mais M. Molenberghs estime également qu’un plan « doit être mis sur la table en cas de rapide augmentation des chiffres, au début d’une éventuelle troisième vague ».

Augmenter la capacité de vaccination

Les deux experts sont en tout cas d’accord pour dire que le respect des gestes barrières et la vaccination massive restent les meilleures armes contre toutes les souches du coronavirus, même si cette dernière risque pour l’instant de se montrer insuffisante. « On sait comment il faut faire, la campagne de vaccination doit être soutenue, il faut qu’on arrive à vacciner un maximum de personnes le plus rapidement possible », a asséné Emmanuel André.

« La campagne de vaccination n’est pas encore suffisamment étendue aujourd’hui pour empêcher la circulation soudaine du variant britannique la semaine prochaine », confirme Geert Molenberghs, qui plaide également pour une surveillance étroite des voyageurs qui reviennent de l’étranger.