Le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut sur la campagne de vaccination en France

Jean-Pierre Pernaut n’a pas perdu son franc-parler aux manettes de sa nouvelle émission sur LCI.

Ce samedi 9 janvier, Jean-Pierre Pernaut présentait sur LCI le premier numéro de sa nouvelle émission « Jean-Pierre & Vous », quelques semaines après avoir commandé son dernier JT sur TF1. Dans cette émission, le présentateur aborde plusieurs sujets d’actualité tout en donnant « la parole aux Français ».

Dans ce premier numéro, Jean-Pierre Pernaut a sans surprise abordé un des sujets du moment: la campagne de vaccination. Une campagne vivement critiquée outre-Quiévrain car jugée bien trop lente. Mais c’est un autre problème qui a provoqué le courroux du présentateur de 70 ans: la taille des seringues utilisées par les soignants.

Comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours, certaines seringues plus longues permettent d’extraire une dose supplémentaire du vaccin Pfizer/BioNTech. Et si ces seringues sont utilisées en Belgique, ce n’est pas le cas en France. « Et voilà des aiguilles trop petites, il ne manquait plus que ça pour compléter le tableau ! Bref… pour faire un guide de 50 pages on a été très bons… pour vacciner on n’est pas bons », s’est finalement emporté le présentateur.