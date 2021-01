Ce docteur annule pour 650.000$ de dette de plusieurs patients

Un médecin américain qui ferme les portes de sa clinique a annulé la dette de plusieurs patients. Une dette qui s’élevait à plus de 650.000$! Les patients ont été redirigés vers un autre établissement où ils pourront poursuivre leurs soins.

C’est un magnifique cadeau qu’a offert le docteur Omar T. Atiq à 200 patients en ce début d’année. Comme le rapporte CNN, ce médecin américain spécialisé dans les cancers a effacé la dette de plusieurs patients et fait donc l’impasse sur la somme non négligeable de 650.000$ (515.000€)!

« J’ai toujours eu du mal avec le fait que des citoyens doivent s’inquiéter de payer pour des services alors qu’ils sont malades », explique-t-il. « Mais c’est la manière dont notre système de santé fonctionne. La majorité des patients a heureusement une assurance maladie, mais certains n’en ont pas. Nous avons la chance de ne pas avoir besoin d’argent. Nous avons donc décidé de supprimer certaines dettes envers nous ».

Selon M. Atiq, qui travaille dans l’Arkansas, certains patients lui devaient quelques centaines de dollars, alors que pour d’autres, cette somme grimpait à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Le docteur a annoncé la bonne nouvelle à ses patients en leur envoyant une carte de vœux, les remerciant pour leur confiance et leur annonçant la surprise. « L’important, c’est leur santé. J’espère et je prie pour qu’ils guérissent du cancer. Ou qu’il reste contrôlé pour qu’ils puissent vivre une vie productive et heureuse auprès de ceux qu’ils aiment », conclut-il.

Around 200 cancer patients in Pine Bluff got this holiday card a few days ago— Dr. Omar Atiq who founded the Arkansas Cancer Clinic is forgiving all outstanding debts owed by patients.

He says they wiped away bills totaling around $650,000.

