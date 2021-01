Un site web prédit l’évolution du virus dans 209 pays

Un site suisse rencontre actuellement un immense succès en donnant des prévisions sur l’évolution du coronavirus dans près de 209 pays, selon L’Essentiel.

« J’ai commencé à tweeter des prévisions sur le Covid-19 tous les jours, à partir du 26 janvier 2020 », explique son créateur, Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève (UNIGE).

« Au début, il y avait très peu de pays concernés, entre 15 et 20, et puis en février j’ai assisté à la montée des cas en Italie, en Iran et en Corée du Sud. C’est à ce moment-là qu’une collègue de l’EPFL m’a contacté pour me proposer d’automatiser ce que je faisais et de l’étendre aux 209 pays du monde. » Le site COVID-19 Daily Epidemic Forecasting était né.

Mais pour traiter l’immensité des données, un consortium de dix universitaires a été créé.

« Cinq analystes de données travaillaient à plein temps pour étudier tous les modèles mathématiques de prédiction à sept jours et trouver la meilleure option. Au départ, nous utilisions celle du temps de doublement qui fonctionne bien pour les croissances exponentielles mais, très vite, elle a été insatisfaisante. Le temps de calcul était long. Les données arrivaient tard. Je devais analyser les données durant la nuit », ajoute-t-il.

« On a pu utiliser le supercalculateur de Lugano. C’est le plus gros d’Europe. Il ne mettait que onze heures pour traiter nos données et faisait deux mises à jour quotidiennes, ce qui rend les résultats très fiables ».

Et le site est rapidement devenu une référence mondiale. « Notre site a été de plus en plus visité dans le monde. À la fin du printemps, le centre de politique sanitaire d’Atlanta (USA) nous a contactés pour savoir si nous pouvions affiner les données sur les États américains », a expliqué l’épidémiologiste.

Aujourd’hui, ses prédictions sont suivies par les gouvernements et les autorités sanitaires, mais aussi par les grandes entreprises. Le modèle est-il fiable pour autant? « Sachant que ce sont de grosses tendances, on peut dire que le modèle est fiable, sauf en cas de rupture, comme lorsqu’un confinement a été décrété« . Le site devrait très bientôt accueillir des données sur les vaccinations.