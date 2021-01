Le chaos au Capitole, une nouvelle prédiction correcte des Simpson?

Les Simpson ont-ils une nouvelle fois vu juste? Six jours seulement après le début de 2021, les scènes de chaos au Capitole marquent la planète entière, et viennent mettre en lumière l’une des prédictions de la série visionnaire de Matt Groenig…

Nous sommes le 1er novembre 2020 et l’épisode spécial Halloween des Simpson est diffusé aux Etats-Unis. A quelques jours des élections seulement, celui-ci met en scène Homer, qui se demande s’il est bien nécessaire de voter. Lisa lui rappelle alors tout ce que Trump a fait durant son mandat, ce qui convainc le papa de remplir son devoir de citoyen.

Toutefois, il ne s’agit là que d’un rêve et l’on ne sait pas à ce moment-là si Homer a voté ou non lors des élections. On avance dans le temps et on arrive au 20 janvier, jour de l’investiture. Springfield est alors plongée dans le chaos, contrôlée par des robots et des chevaliers de l’Apocalypse.

The Simpsons prediction for 1/20/21 pic.twitter.com/O7FfK10Dap — 222 (@yamamafav) January 6, 2021

Que réserve le 20 janvier?

Si nous n’en sommes pas au stade des robots et des chevaliers de l’Apocalypse, le chaos montré par Matt Groenig dans cet épisode n’est pas sans rappeler celui qui a eu lieu au Capitole. Rien ne dit d’ailleurs qua de telles images, aussi terribles soient telles, ne soient pas à nouveau à déplorer le 20 janvier lors de l’investiture.

Par ailleurs, la photo d’un émeutier embarquant le pupitre du Congrès a également beaucoup amusé les amateurs des Simpson. Dans un épisode de la série, on voit Homer tenter de voler la statue de Jebediah Springfield, le fondateur de la ville. Des images d’un autre épisode montrent aussi le Capitole complètement exploser suite à des débordements en son sein. Quand la fiction dépasse la réalité…