Ils sauvent des chiens de l’euthanasie et leur offrent une fin de vie décente

Un couple américain a décidé, depuis six ans, de prendre soin des chiens qui étaient vieux ou handicapés, et qui étaient donc parfois destinés à l’euthanasie. Grâce à ce projet, environ 130 chiens vivent actuellement des derniers jours heureux et, surtout, avec dignité.

Cela fait six ans que Mariesa et Chris, un couple d’Américains vivant à New York, ont décidé de prendre soin de chiens en fin de vie ou handicapés. Après avoir perdu leur propre animal de compagnie, ils ont décidé de lancer le projet « Mr. Mo Project », un soutien financier et d’aide à l’adoption de ces chiens.

En effet, Moses, leur vieux pitbull, est décédé en 2014 d’une tumeur inopérable de la moelle épinière. Il avait été abandonné par sa famille précédente, pour ensuite être secouru par Chris et Mariesa, où il était devenu un membre à part entière de la famille. « Quand il est parti, nous avons ressenti un vide immense. Il nous manque toujours. Mais il nous a aussi montré la voie. (…) Nous nous sommes rendus compte que l’aspect pécunier pouvait être un frein à l’adoption de ces pauvres animaux : sa disparition nous a ouvert les yeux », raconte la jeune femme.

Grâce à eux, de nombreux animaux ont reçu des soins vétérinaires adaptés et ont même pu être adaptés par la suite. a l’heure actuelle, 111 chiens sont placés en familles d’accueil et le couple a lui-même sous sa garde 22 chiens. Depuis le début de la crise, le couple a observé un afflux important de chiens dans le besoin. « Grâce aux dons, nous sommes en mesure de les aider. Et nous vivons des histoires touchantes », explique Chris.

Tous les dons sont donc bienvenus pour aider ces animaux dans le besoin. Rendez-vous ici!