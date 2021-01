15 bonnes choses à attendre de 2021

Maintenant que 2020 est enfin derrière nous, on peut se tourner vers les événements positifs à attendre en 2021. Du vaccin aux câlins retrouvés en passant par le printemps ou les bains de foules, petit tour d’horizon de ce qui devrait nous réjouir le plus cette année.

1. Nous ne sommes plus en 2020

C’est assez important pour le souligner : nous ne sommes plus en 2020 et c’est la chose la plus satisfaisante en ce début d’année. On fait table rase du passé et on se tourne vers tout le positif que 2021 a à nous offrir.

2. Une petite piqûre (ou deux)

C’est un petit pas pour l’humanité, mais un pas de géant vers un retour à la normalité ! La plupart d’entre nous attendent le vaccin comme le messie. C’est lui qui permettra à 2021 de ne pas ressembler à 2020 et de pouvoir recommencer à vivre.

3. Le départ de Trump

Vu les derniers événements au Capitole, on n’a jamais été aussi excité à l’idée que Donald Trump quitte la Maison Blanche, ce qui devrait être chose faite le 20 janvier prochain. À moins qu’il ne se colle à la super glue sur le siège du bureau ovale.

4. Le printemps

Aaaaah, le retour de la douceur, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui poussent, la nature qui reprend ses droits. Le printemps, c’est aussi les jours qui s’allongent et une promesse de joie à venir. À nous la lumière et les belles balades à la campagne, avant l’arrivée de l’été et des barbecues…

5. Les câlins

Dès la barre des 70% de vaccinés atteinte, les câlins vont redevenir une option. Certains seront réticents, d’autres prendront leur temps mais nul doute que plusieurs d’entre nous se transformeront en véritables bisounours!

6. Revoir les visages

Les yeux sont le miroir de l’âme, d’accord. Mais on n’en a plus que marre de ne voir que ça! On espère enfin pouvoir tomber le masque en 2021. Ça va faire du bien de revoir à nouveau les visages. Et fini le mascné!

7. Le réveil de l’âme

La culture, c’est ce qui nous a sans doute le plus manqué l’année dernière! Un bon film au cinéma, une sortie au théâtre, un concert, un festival : il est grand temps de réveiller nos âmes! Bon, pour les festivals, ce n’est pas gagné mais on espère impatiemment pouvoir regoûter aux joies de la culture, et surtout pouvoir la partager ensemble.

8. Le Seigneur des Anneaux

Les puristes crieront à l’hérésie, les autres sont surexcités ! Quoi qu’il en soit, la série tirée du «Seigneur des Anneaux» est prévue pour cette fin d’année sur Amazon. Il n’y a plus qu’à prier pour qu’elle ne soit pas reportée…

9. Entrez (à nouveau) dans la matrice

C’est Le film le plus attendu cette année. Le quatrième opus de la saga Matrix est censé sortir à Noël. Bon, il faudra attendre quasiment un an mais l’espoir de retrouver Keanu Reeves dans sa longue veste noire nous ravit !

10. Bains de foule

Se réunir à moins de 1,5 mètre les uns des autres, et ne plus se regarder de manière suspicieuse dès que quelqu’un se racle la gorge, qu’elle perspective réjouissante ! On va enfin pouvoir partager des choses ensemble, et pas seulement le train ou le métro. Assister à un match au stade, fêter un anniversaire ou papoter autour d’un verre sur des terrasses bondées, on a hâte !

11. Événements sportifs

Envie de préparer un marathon ? N’exagérons pas ! Mais il est grand temps de reprendre notre sport favori pour retrouver la forme. 2021 promet d’ailleurs d’être riche en événements sportifs: l’Euro 2020 (+1) en juin, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, ou encore Wimbledon: on aura l’embarras du choix !

12. Les vacances

On l’a bien mérité ! À nous les palmiers et les plages de sable blanc ! Enfin, peut-être pas pour les vacances de Pâques, mais cet été s’annonce plutôt bien… Pour les plus inquiets ou les plus casaniers, la Belgique ne vous a certainement pas encore livré tous ses secrets.

13. Une pluie d’étoiles

Nostradamus prédisait qu’une comète pourrait entrer en collision en 2021 avec la Terre. Il s’est trompé. On pourra par contre observer les Êta aquarides, une pluie d’étoiles filantes associée à la comète de Halley, et qui culminera les 5 et 6 mai prochains.

14. La Cop 26

C’est une année très ambitieuse pour le climat. En novembre, Glasgow accueillera la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Celle-ci doit acter la relève de l’ambition conformément à l’Accord de Paris.

15. Noël

Noël 2021 sera certainement le plus mémorable jamais vécu ! Voilà ce qui nous attend : une grande réunion de famille avec Mamie dans la pièce et plus sur Zoom, une grande tablée avec une énorme dinde à partager accompagnée d’un magnum de Champagne, on salive déjà !