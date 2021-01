« Rationnée », « je mettais le pain dans mes sacs », Iris Mittenaere raconte son concours Miss France

Ce jeudi, Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, était l’invitée d’Anne Roumanoff dans « Ça fait du bien » sur Europe 1. L’occasion pour la Miss de se confier sur les coulisses du concours de beauté.

Et visiblement, cela n’a pas toujours été une partie de plaisir. La présentatrice de « Ninja Warrior » explique par exemple que la nourriture des candidates était rationnée, histoire qu’elles ne prennent pas de poids juste avant l’élection.

« J’avoue que c’était horrible. On nous rationnait », confie-t-elle. « Quand on a débarrassé ma valise de Miss France avec ma mère, on a retrouvé du pain rassis dans mes pochettes du soir. Je mettais le pain dans mes sacs, pour les manger le soir dans ma chambre ».

Visiblement marquée par ce manque de nourriture, Iris Mittenaere a fait part de son mécontentement au comité Miss France après son élection. Ce qui aurait permis de régler le problème. « Je leur ai dit que franchement ce n’était pas possible. Depuis, ils ont changé et les filles ne sont plus rationnées », conclut-elle.